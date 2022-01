Drusilla Foer rimanda tre date di Eleganzissima causa Covid, c’è un Sanremo da proteggere Drusilla Foer rimanda le prossime tre date del suo show Eleganzissima per Covid: vuole mettersi al sicuro in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer rimanda le prossime tre date. L'attrice, cantante ed autrice scelta come una delle co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo, è costretta a fermarsi con i suoi spettacoli teatrali di Eleganzissima. Con un post su Instagram ha annunciato che le date di gennaio per Varese, Carpi e Mestre sono rimandate a febbraio e marzo. "Spiacenti di dover annunciare che le tre repliche di Varese, Carpi e Mestre sono rimandate. NUOVE DATE: CARPI 12 FEBBRAIO, VARESE 24 FEBBRAIO, MESTRE 2 MARZO" ha scritto sui social.

Il rinvio a causa del Covid

Drusilla Foer ha cancellato le prossime tre date in programma di Eleganzissima previste per questa sera a Varese, per domani a Carpi e per il 29 gennaio a Mestre. Secondo quanto apprende l'Adnkronos l'attrice non tornerà in scena con il suo show teatrale per non mettere a rischio la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Dopo un caso Covid nella sua compagnia, ha cancellato i tre spettacoli per tutelarsi dopo essere risultata negativa al tampone. Altre persone del gruppo sono in quarantena fiduciaria e per questo motivo, si legge, desidera mettersi al riparo da sorprese alla vigilia della kermesse.

Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022

Drusilla Foer, personaggio creato da Gianluca Gori, sarà la conduttrice della terza serata del Festival, giovedì 3 febbraio 2022. La chiamata di Amadeus per la proposta è arrivata mentre era ad una visita guidata di Palazzo Medici Riccardi: si è accorta della telefonata persa dopo circa tre ore, ha raccontato in un'intervista su R101.

C’è stata tanta ovazione, tanta alleanza da parte del pubblico, non credevo così tanto. C'è molto entusiasmo, sono molto contenta, ho saputo poi dal TG delle 20:30 che sarò co conduttrice. Io pensavo di essere una semplice anziana valletta.

Non ha nascosto la tensione: "Sono divertita e molto emozionata, e preoccupata di fracassarmi al quinto scalino. In alternativa alle scale voglio uno scivolo" ha scherzato.