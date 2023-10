Disney compie 100 anni: tutte le attività per celebrare la festa del regno di Topolino Il 16 ottobre 1923 Walt e Roy Disney presentarono al mondo la grande magia per la prima volta: è una data che segna la storia dell’intrattenimento. Tutte le attività per celebrare il centenario.

Il regno di Topolino compie i suoi "primi" 100 anni. Il 16 ottobre 1923 Walt e Roy Disney presentarono al mondo la grande magia per la prima volta. Da quel momento, la meraviglia è entrata nella vita di milioni di persone in tutto il mondo. La società sta già celebrando l'anniversario con speciali iniziative nei suoi parchi a tema, ma quella di oggi è una giornata speciale che aggiunge tutta una serie di attività legata anche alle nuove proprietà intellettuali acquisite nel corso degli anni: la Pixar, la Marvel, la Lucasfilm, la Fox. È tutto Disney.

Il 16 ottobre 1923: il giorno in cui il mondo cambiò

Il 16 ottobre 1923 è una data che entra di prepotenza nella storia dell'intrattenimento: i fratelli Walt e Roy Disney siglarono il loro primo contratto per la distribuzione di 12 film con Margaret Winkler, un passo che avrebbe dato inizio all'epopea di Topolino e all'ascesa dell'impero Disney. Tuttavia, questa avventura epica non è stata priva di polemiche e controversi come le critiche feroci nei confronti del fondatore Walt Disney. Parliamo ovviamente delle accuse per alcuni suoi film. Oggi, infatti, la piattaforma Disney+ fa partire film come "Dumbo", "Peter Pan" e gli "Aristogatti" con un disclaimer che aiuta a concepire il contesto nel quale furono create. La città di Anaheim, in California, si prepara però alla grande festa per tutti i personaggi della Walt Disney, unendo vecchio e nuovo: da Topolino a Paperino, da Pippo a Minnie, da Mary Poppins a Biancaneve fino ai personaggi di Frozen (amatissime oggi Elsa e Anna), Toy Story, Oceania, Coco ed Encanto.

Le attività speciali

Tra le attività speciali, i fan di tutto il mondo possono partecipare all'asta Create 100 per provare ad aggiudicarsi un pezzo di storia della Disney. Tra gli oggetti sono inclusi veri e propri pezzi unici come le scarpe di Christian Louboutin: "The Sea Queen Shoe". L’asta sarà attiva in 18 Paesi dal 12 al 30 ottobre e i ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Disney Make-A-Wish. Per supportare l’iniziativa Create 100, Disney ha donato a Make-A-Wish 1 milione di dollari per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. E ancora: una mostra a Londra, aperta con l'omaggio a Oswald The Lucky Rabbit, considerato un prototipo di Topolino, offre un'immersione nella ricca storia di Disney. Inoltre, le attrazioni turistiche Disneyworld e Disneyland in Florida e California, originariamente ispirate da Walt portando le sue figlie alle giostre a Griffith Park, continuano a crescere con un imponente investimento di 60 miliardi di dollari previsto nei prossimi dieci anni per nuove attrazioni e crociere. Domani, sulla ABC, sarà trasmesso il tanto atteso cortometraggio "Once Upon a Studio" con ben 543 personaggi da oltre 85 film, riunendo eroi e cattivi, principi e principesse in un nuovo formato disegnato a mano con animazione CG. Il centenario Disney si proietta nel mondo digitale con un'app per Tik Tok che permetterà ai fan di interagire con i loro brand preferiti.