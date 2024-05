video suggerito

Cristiano Malgioglio: “Angelina può vincere Eurovision. Se succederà mi spoglierò” Cristiano Malgioglio in vista dell’Eurovision ha commentato la partecipazione di Angelina Mango. Il cantante ha dichiarato che, qualora dovesse vincere, lui si spoglierà e resterà coperto solo da un fascio di tulipani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

In vista della finale dell'Eurovision Song Contest, in cui si spera che Angelina Mango possa conquistare la vittoria, Cristiano Malgioglio raggiunto da Repubblica ha commentato questa nuova edizione e ha anche svelato ciò che farà qualora l'Italia dovesse vincere.

Cosa farà Cristiano Malgioglio se dovesse vincere Angelina Mango

Il cantautore e giudice di Amici, che era stato anche uno dei commentatori italiani in una delle scorse edizioni dell'Eurovision, ritiene che Angelina non abbia nulla da temere e annuncia anche come esulterà qualora la cantante dovesse conquistare il podio:

La nostra Angelina Mango ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all'Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram. Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo.

Quando Cristiano Malgioglio commentava in diretta l'ESC

In merito alla sua partecipazione come commentatore della serata, Malgioglio ammette di aver trovato un'ottima sintonia con i suoi colleghi, anche se le sue parole non sempre sono state accolte nella giusta maniera:

Leggi anche Quando canta Angelina Mango all'Eurovision 2024

Ho lavorato molto bene con Gabriele Corsi, ricordo quando siamo rimasti in mutande per la vittoria dei Maneskin. Voglio ringraziare Claudio Fasulo (vicedirettore Intrattenimento prime time per la Rai, ndr) per avermi voluto accanto a Corsi in veste di esperto giudice durante la performance delle canzoni sia all'Eurovision del 2021 che quello del 2022. La cosa curiosa è stata che i miei commenti sono stati tradotti in tutte le lingue del mondo, forse perché non ho mai avuto peli sulla lingua.

Il cantautore, sempre schietto in ogni contesto a cui prende parte, aveva definito la cantante Chanel Terrero la "Jennifer Lopez dei discount" facendo infuriare i fan della cantante spagnola:

Ci sono voluti anni prima che mezza Europa perdonasse i miei commenti sulla cantante spagnola Chanel Terrero ma posso dire però che rispetto a Zorra (del duo Nebulossa, che gareggia quest'anno all'Eurovision 2024, ndr), parola a mio avviso molto volgare per una canzone, il brano di Chanel era da Grammy. Ma con Chanel mi sono fatto perdonare, le ho mandato 33 rose rosse che erano il numero dei suoi anni e le ho fatto recapitare un messaggio che è stato trasmesso sulla televisione spagnola in un programma dove lei era ospite. L'unico problema è stato che per un periodo ho dovuto staccare il mio cellulare perché ho subito insulti da tutta le parti dell'America Latina.