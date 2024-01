“Con Tiziano Ferro piansi la fine del primo amore”: la Prima volta di Gazzelle [Sanremo Edition] Gazzelle ha raccontato a Fanpage.it le sue prime volte musicali, dal primo incontro con Sanremo alla prima volta che ha incontrato Amadeus, fino al primo momento importante scandito da una canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Gazzelle a Fanpage.it

Gazzelle è uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2024 con la canzone "Tutto qui"". Il cantautore romano esordisce sul palco dell'Ariston con una ballad che porterà a un pubblico ancora maggiore il suo cantautorato velato di malinconia, esplorando il passato di una persona cara che non si ha avuto la possibilità di vivere insieme. Durante la serata delle cover, invece, il cantautore sarà con Fulminacci, con cui rifaranno un classico del cantautorato romano e italiano, ovvero Notte prima degli esami, capolavoro di Antonello Venditti. A Fanpage.it Flavio Pardini, vero nome di Gazzelle, ha raccontato alcune delle sue prime volte in musica.

Parlando di "Tutto qui" Gazzelle ha spiegato di non sapere se fosse giusta per Sanremo, ma sicuramente lo era per lui "quindi spero poi sia giusta per tutti quelli che la ascolteranno – ha detto -. Comunque è una ballad, quindi in linea di massima dovrebbe essere giusta per Sanremo, ma mi hanno detto che quest'anno non ce ne sono molte, quindi forse ho sbagliato completamente edizione" scherza. Quando l'abbiamo intervistato, la prima volta che aveva parlato con Amadeus è stata "la sera in cui abbiamo annunciato il titolo del pezzo, nel backstage l'ho incontrato e mi sono presentato, abbiamo scambiato due chiacchiere ma non l'avevo mai visto di persona".

Gazzelle non ricorda bene quando ha cominciato a guardare il Festival: "Non me lo ricordo bene, però credo fin da bambino perché i miei genitori lo hanno sempre visto. Poi successivamente l'ho sempre visto perché volevo sempre fare il cantante fin da quando ero piccolo, quindi in qualche modo mi sembrava una cosa inerente e che andava un minimo vista e analizzata". Pur non pensando che avrebbe mai partecipato al festival alla fine è finito su quel palco anche perché, dice: "penso di essere bravo".

E qual è stata la prima volta che una canzone ha accompagnato un momento importante della sua vita? Su questo Gazzelle non ha molti dubbi: "Credo, al di là di ogni dubbio, di poter dire con estrema certezza che ‘Ti scatterò una foto' di Tiziano Ferro mi ha accompagnato tanto, soprattutto quando mi sono lasciato per la prima volta con la mia ragazza del Liceo. Avevo 16 anni, era appena uscita, l'ho sentita milioni di volte e piangevo davanti al computer – quando avevo 16 anni la musica ancora si ascoltava così -. Ero davanti al computer, sulla scrivania, col computer di famiglia, le cuffie, ascoltavo e piangevo, piangevo. Infatti mi ricordo che siccome il computer era in un salone mi vedevano tutti piangere e i miei mi chiedevano: ‘Perché piangi? Che è successo?' e io rispondevo: ‘Mi sono lasciato'. E Tiziano Ferro mi ha accompagnato in questa ripresa perché a forza di piangere non avevo più lacrime da versare, quindi sono guarito.