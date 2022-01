Coletta, direttore Rai1: “A Sanremo possono esserci anche cantanti No Vax” Stefano Coletta ha detto che l’essere vaccinati o meno non può influenzare in alcun modo la presenza in una competizione canora come quella di Sanremo.

Stefano Coletta, direttore di Rai1, dà una notizia di particolare importanza nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2022: "Non c'è nessun obbligo vaccinale per i cantanti". D'altronde, così come le leggi nazionali non prevedono alcun tipo di obbligo – se non per gli over 50 dal 16 febbraio – così anche la Rai si adegua insieme al Teatro Ariston alle norme vigenti. Tradotto: tra i 25 cantanti in gara potrebbe anche esserci qualche no-vax.

Che cosa ha detto Stefano Coletta

Stefano Coletta ha detto che l'essere vaccinati o meno non può influenzare in alcun modo la presenza in una competizione canora. Le regole sono quelle nazionali, quindi tamponi per tutti: "La Rai, in ottemperanza alle norme, ha voluto che i lavoratori, oltre al greenpass, fossero monitorati ogni 48 ore tramite il tampone. Per il pubblico, come nei teatri, basterà solo il super green pass". Come d'altronde accade in tutti i teatri italiani. Riguardo ai criteri di selezione, come anticipato, nessun "sì vax/no vax":

La Rai segue le leggi nazionali e come l'Ariston si adegua alle norme legate a teatri e cinema, come quest'anno avremo la capienza massima come in tutti i teatri, fino al 16 febbraio chi non ha superato i 50 anni non ha un immediato obbligo vaccinale e come i programmi televisivi, tanto più nella kermesse più importante della tv, la selezione non può essere dirimente rispetto all'essere no-vax o meno. La Rai può solo ottemperare a rispettare le regole nazionali. L'essere non vaccinati non può essere motivo di esclusione, se non rispetto a quello che leggi definiscono.

Amadeus: "Nessun piano B se prendo il Covid"

Ancora sulla questione coronavirus e contagi, in conferenza stampa è emerso che non c'è nessun piano B per Amadeus in caso di contagio: "Non c'è un piano B. Se mi prendo il Covid, state qui dieci giorni con me fino a che non guarisco". Per quanto concerne gli artisti, invece, un anno fa fu Irama a essere risultato positivo, partecipando al Festival di Sanremo con l'esibizione delle prove. Da quest'anno, le prove generali sono state svolte con trucco e parrucco: "Abbiamo invitato i Big a venire alle prove già con trucco e parrucco, in modo da avere un video utile da usare per la diretta qualora malauguratamente accadesse un caso simile, come quello dello scorso anno con Irama".