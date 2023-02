Colapesce su Mr.Rain: “Scrive solo quando piove, poteva nascere in Sicilia così non scriveva niente” L’ironia tutta siciliana di Colapesce protagonista, con Dimartino, della decima puntata di Cachemire, il podcast di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna.

Colapesce e Dimartino grandi protagonisti del decimo episodio di Cachemire, un podcast morbidissimo condotto da Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Un'ora in diretta per parlare di Sanremo, ma non solo: il film in uscita, qualche pettegolezzo e la storia della loro amicizia nata più di un decennio fa al Rock the Casbah, un festival che si teneva a Mazara del Vallo. Tra i tanti momenti divertenti, quello in cui Colapesce, rispondendo a una delle domande dei conduttori su cosa mangiano i cantanti prima di entrare sul placo, immagina Mr.Rain mangiare di tutto prima di entrare in scena. Poi la battuta: "Ho letto che si chiama Mr. Rain perché scrive solo quando piove. Poteva nascere in Sicilia, così non scriveva niente in tutta la sua vita".

Le parole di Colapesce su Mr. Rain

Alla domanda di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna sulla dieta dei cantanti prima di andare a Sanremo, Colapesce rivela la sua: "Mangio leggero a pranzo e solo riso in bianco al pomeriggio, poi nient'altro. Dopo l'esibizione, invece Negroni". Poi scherza su Mr. Rain: "A me piace pensare che Mr. Rain sia uno di quelli che mangia di tutto, mangia la mer*a, la carne cruda, tutte ste cose". Edoardo Ferrario entra in battuta alla perfezione: "E poi magari ai bambini non va mangiare niente: "Dovete apparire belli! Mi dovete portare al terzo posto!". Poi Colapesce la chiude così:

Ho letto che si chiama Mr. Rain perché scrive solo quando piove. Poteva nascere in Sicilia, così non scriveva niente in tutta la sua vita.

Colapesce stuzzica Fedez

Nel corso del podcast, Colapesce ne ha anche per Fedez: "Ha litigato con Chiara Ferragni? Non ne ho idea perché quando fai Sanremo, sei sballottolato a destra e sinistra, non vedi niente. Abbiamo visto il bacio con Rosa Chemical, questo sì, lo sanno tutti ma non so altro". E poi, in riferimento alla polemica del primo Festival di Sanremo, quando con Musica Leggerissima si ritennero scippati del podio per "il televoto di Fedez", rivela: "Fedez mi ha poi preso da parte per dirmi: per colpa tua, mi criticano tutti". E io: "Fanno bene".