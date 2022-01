Colapesce e Dimartino saranno al Festival di Sanremo 2022 Colapesce e Dimartino, tra i protagonisti della scorsa edizione del Festival di Sanremo, saranno presenti anche quest’anno alla kermesse canora, ma come ospiti. Il duo si esibirà, probabilmente, sulla nave da crociera che funge da succursale dell’Ariston.

A cura di Ilaria Costabile

Ci saranno anche Colapesce e Dimartino al Festival di Sanremo 2022. Questo è quanto riporta l'Adnkronos, secondo cui i cantanti in gara lo scorso anno con una delle canzoni più amate della kermesse, ovvero "Musica Leggerissima", e che si esibiranno con l'ormai noto placo sull'acqua che è stato realizzato a bordo della nave da crociera Costa Toscana, dove ci saranno anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Colapesce e Dimartino si esibiranno sulla nave

Altri ospiti per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Tra coloro che faranno la loro comparsa nel corso della kermesse canora ci sarà anche un duo che è stato protagonista della scorsa edizione, con una canzone è diventata uno dei brani più ascoltati in radio e streaming, diventando uno dei tormentoni della primavera estate 2021. Stando a quanto riportato dall'Adnkronos i due cantanti sono stati avvistati mentre arrivavano in un albergo sanremese, conferma del fatto che, quindi, si esibiranno anche loro in una delle cinque serate, ma non sul palco dell'Ariston bensì sul "palco sull'acqua" ovvero il teatro allestito sulla nave da crociera Costa Toscana, che ospiterà anche altri protagonisti con cui Amadeus si collegherà di serata in serata e che renderanno ancor più dinamica questa edizione.

Il palco sull'acqua

Novità di quest'anno è proprio questo palco sull'acqua, che corrisponde ad una succursale dell'Ariston, in cui sarà Orietta Berti a fare gli onori di casa, intervistando gli ospiti che vi saliranno, ma soprattutto, lasciando spazio a nuove esibizioni canore in una location suggestiva che, stavolta, ha una funzione totalmente diversa rispetto alla famosa nave che avrebbe dovuto ospitare il pubblico lo scorso anno, qualora si fosse deciso di allestire il Festival in piena normalità, senza tenere conto della pandemia, cosa che poi non è accaduta. Nuovo anno, nuove idee e nuovi modi di fare spettacolo e arricchire una kermesse nata ormai più di settant'anni fa.