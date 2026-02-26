Chiello sul forfait di Morgan a Sanremo: “Ho deciso io, non si è creata alchimia artistica”

Chiello spiega perché Morgan non lo accompagnerà nella serata cover di venerdì. L’artista, diversamente da quanto dichiarato da Castoldi, ha dichiarato che tra loro non si è creata alchimia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancor prima che il Festival di Sanremo avesse inizio, la notizia del forfait di Morgan nella serata cover, durante la quale avrebbe dovuto affiancare Chiello, aveva sollevato qualche domanda. Una vera e propria spiegazione, finora, non era mai stata data e a pensarci è intervenuto proprio il cantante in gara a Sanremo, dando informazioni più precise su quanto è accaduto.

Chiello spiega perché non ci sarà Morgan

Alla base di questa mancata esibizione a due, ci sarebbero divergenze artistiche come è proprio Chiello a spiegare, soprattutto dopo che Morgan aveva ipotizzato che con la sua presenza potesse oscurarlo: "Non voglio fare polemica, ma le cose non sono andate così. Poi, non mi interessa, può dire quello che vuole" ha spiegato. Il cantante, poi, è entrato più nel dettaglio e ha aggiunto:

È un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un po' di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente.

I due avrebbero dovuto cantare insieme portando il bellissimo brano di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te, ma questo duetto non ci sarà e non è ancora chiaro chi ci sarà al posto di Castoldi sul palco. Quest'ultimo, però, sembra che resterà dietro le quinte.

Carlo Conti sul caso Morgan

Intanto, in merito alla partecipazione di Morgan, in conferenza stampa era stata sollevata da Fanpage.it la questione della sua presenza sul palco, dopo gli ultimi avvenimenti di carattere giudiziario che lo hanno visto protagonista. Il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha espresso il suo parere rimarcando quanto già detto lo scorso anno in merito al caso Emis Killa:"Non sono un giudice, non posso decidere io se far salire o meno un artista sul palco. Fin quando non ci sarà una sentenza definitiva non c'è niente che io possa dire".