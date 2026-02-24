Carlo Conti su invito a Morgan a Sanremo 2026: “Non sono un giudice, finché non lo condannano è legittimo averlo”

Carlo Conti risponde in conferenza stampa alla domanda di Fanpage sulla partecipazione -ormai saltata- di Morgan. Il conduttore sottolinea che non essendo lui un giudice, non spetta a lui valutare che l’artista sia stato denunciato per stalking e quindi impedirgli di partecipare.

Durante la conferenza stampa della prima serata di Sanremo 2026, Carlo Conti risponde a una domanda rivoltagli da Francesco Raiola di Fanpage.it, in merito alla presenza di Morgan sul palco dell'Ariston, prima che l'artista decidesse in autonomia di non presenziare alla serata delle cover, in cui avrebbe dovuto affiancare Chiello.

La risposta di Carlo Conti sulla questione Morgan

La domanda verteva su una questione piuttosto delicata che riguarda l'artista, accusato di stalking e diffamazione dalla sua ex compagna, Angelica Schiatti, Lo scorso dicembre, il processo è stato sospeso e il giudice aveva avanzato una proposta di risarcimento di 100mila euro. A Carlo Conti viene chiesto se nel valutare la presenza di Morgan sul palco dell'Ariston non abbia tenuto conto dell'accaduto e come valutasse il fatto che un artista, con una denuncia piuttosto significativa a carico, possa esibirsi su un palcoscenico così importante. Il conduttore, quindi, ha così risposto:

Dirò le stesse cose che ho detto l'anno scorso per la questione di Emis Killa. Fino a che uno non è accusato e non c'è una sentenza definitiva, non posso dire ad un artista di non venire. Non posso io obbligare un cantante a non venire. Non è che il direttore artistico decide che i cantanti con i capelli biondi non fanno i duetti e allora non li fanno, non sarebbe corretto. Non è una sentenza definitiva e io non sono un giudice, mi sembra grave trasformare una scelta artistica puntando il dito contro quello che uno fa nella vita. Non è un lavarsene le mani, io mi occupo della parte artistica

La scelta di Morgan di non partecipare alla serata Cover

Il cantante ha spiegato, poi, nel dettaglio i motivi della sua scelta, spiegando il perché non salirà sul palco dell'Ariston, dove avrebbe dovuto cantare Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco: