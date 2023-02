Chiara Francini e il successo del monologo a Sanremo: “L’orario di uscita? Non mi ha penalizzata” Ai microfoni di Fanpage.it a poche ore dal successo guadagnato sul palco dell’Ariston durante la quarta serata di Sanremo 2023, Chiara Francini risponde alla polemica nata a proposito dell’orario di messa in onda del suo monologo.

A cura di Stefania Rocco

Fanpage.it ha incontrato Chiara Francini a poche ore dal successo guadagnato sul palco dell’Ariston con il toccante monologo che l’ha resa protagonista indiscussa della quarta serata del Festival. Una serata di straordinario successo che ha ottenuto una media del 66.5% di share e che ha contribuito a celebrare le capacità di un’artista che ha dimostrato, e lo fa da anni, di meritare un palco tanto ampio. “Sono molto felice dell’affetto e del riscontro che sto percependo. Non ho letto tutto ma, a pelle, sento questo affetto, questa capacità di comprensione che stanno avendo le persone”, dichiara Francini a Fanpage.it positivamente colpita dall’accoglienza tributatale dal pubblico del Festival.

Il monologo di Chiara Francini: “Non è sulla maternità”

“Questo monologo fa parte di uno spettacolo teatrale che ho scritto insieme a Nicola Borghesi e si intitola ‘Una ragazza come io’. Ci tenevo molto perché penso che la verità sia sempre un punto di partenza”, spiega l’attrice addentrandosi in profondità nel messaggio lanciato dal palco più prestigioso d’Italia, “Il monologo non è propriamente sulla maternità, ma su questa oscillazione perenne nella quale vivono tutti gli esseri umani ma in particolare le donne. Non è solo ‘il corpo è mio e ci faccio quello che voglio’. È la vita è mia, ci faccio quello che dico io ma molte volte, nonostante si possa essere delle donne moderne come me, questo pensiero resta dentro, c’è una voce, esiste. Alla fine penso che possa avere ragione, che sono sbagliata. Questa continua disarmonia tra il volere realizzare le proprie ambizioni che si accompagna al senso di colpa nel non fare abbastanza, nel togliere qualcosa quando dai qualcosa a te stessa”.

Le polemiche sull’orario di messa in onda, risponde Chiara Francini

"La serata delle cover è pienissima e sono molto felice degli ascolti meravigliosi. Il messaggio è molto forte, ne stanno parlando tutti e chi non ha visto il monologo, andrà a vederlo. Non penso di essere stata penalizzata in niente", precisa Francini a proposito della polemica nata a partire dall'orario di messa in onda del suo monologo.