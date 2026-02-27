Chi vincerà la gara dei duetti e delle cover della quarta serata di Sanremo 2026 secondo i pronostici

Stasera la quarta serata di Sanremo 2026. Spazio a duetti e cover. Le quote hanno un super favorito. Sul podio: Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Arisa.

Stasera, venerdì 27 febbraio, in onda la quarta serata del Festival di Sanremo. I 30 big in gara si esibiranno con cover e duetti. Sul palco dell'Ariston, per l'occasione, si alterneranno tantissimi artisti: Cristina D'Avena, The Kolors, Tullio De Piscopo, Belén Rodriguez, Roy Paci, Gianluca Grignani e tanti altri. Ma chi sono i favoriti? Chi vincerà la gara delle cover? I bookmaker hanno già emesso il loro verdetto. Vediamo la classifica secondo le quote.

Chi vincerà la serata delle cover di Sanremo 2026

Secondo le quote, il verdetto è ben definito. A vincere la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quindi quella dedicata alle cover e ai duetti, sarà Sal Da Vinci. L'artista si esibirà con Michele Zarrillo nella canzone Cinque giorni. Secondo le quote sono loro, dunque, i super favoriti. Gli altri artisti seguono a grande distanza. Al secondo posto troviamo Ditonellapiaga e Tony Pitony con la canzone The lady is a tramp. Al terzo posto, a pari merito, Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band con la canzone Vita e la cantante Arisa con il Coro del Teatro regio di Parma nel brano Quello che le donne non dicono. Vediamo, dunque, l'ipotetica classifica con i primi dieci.

La possibile classifica della quarta serata del Festival

A giudicare dalle quote, queste potrebbero essere le prime dieci posizioni della classifica finale della quarta serata del Festival:

Sal Da Vinci e Michele Zarrillo – Cinque giorni; Ditonellapiaga e Tony Pitony – The lady is a tramp; Arisa con il Coro del Teatro regio di Parma – Quello che le donne non dicono; Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita; Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho; Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone; Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna; Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno; Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole.

Ovviamente sarà la diretta a dare il verdetto definitivo. Potrebbero esserci delle sorprese.