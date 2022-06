Catherine Deneuve riceverà il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia Catherine Deneuve riceverà il Leone d’Oro alla carriera durante la prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre 2022.

A cura di Ilaria Costabile

Catherine Deneuve verrà insignita di uno dei premi più prestigiosi del cinema internazionale, si tratta del Leone d'Oro alla carriera, che le verrà consegnato durante la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre 2022.

La scelta di Alberto Barbera

L'attrice francese, vera e propria icona del cinema mondiale, già vincitrice di riconoscimenti di rilievo nell'ambito della settima arte tra i quali anche la Coppa Volpi, riceverà questo premio su proposta del direttore della Mostra, Alberto Barbera, che ha menzionato la grande interprete al CdA della kermesse per insignirla del Leone d'Oro alla Carriera. Questa la motivazione con la quale è stata accompagnata la premiazione: "Un numero impressionante di film, la maggior parte dei quali grandi successi internazionali. Una quantità altrettanto ragguardevole di premi ottenuti nei maggiori festival del mondo, cui si deve aggiungere una candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista, privilegio raro per un’artista non americana”.

Le parole di Catherine Deneuve

Catherine Deneuve ha accolto con grande emozione l'annuncio di questo ulteriore omaggio alla sua bellissima carriera. Musa di François Ozon, che l'ha diretta in film di successo come "8 donne e un mistero", è diventata una icona di bellezza ed eleganza, nonché una grande protagonista del cinema d'autore e infatti è stata diretta da grandi registi come Roman Polanski, Truffaut, Dino Risi, Buñuel, Ridley Scott. L'attrice ha risposto con entusiasmoÈ una gioia ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia che amo e conosco da molto tempo, da quando ‘Bella di giorno' di Luis Buñuel ha ricevuto, a suo tempo, il Leone d'Oro. È un onore essere stata scelta per questo omaggio dalla Mostra, perché mi ha accompagnato molto spesso per tanti film. Grazie. Con amicizia".