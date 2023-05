Carolina Di Domenico fuori da Eurovision, Coletta: “Non siamo riusciti a chiudere l’accordo” L’assente a Eurovision Song Contest 2023 è Carolina Di Domenico. Nel corso della conferenza stampa ha risposto nel merito il direttore Stefano Coletta.

A cura di Andrea Parrella

L'Eurovision Song Contest 2023 è ormai alle porte. L'evento, che si terrà a Liverpool nelle tre serate di 9, 11 e 13 maggio, vedrà Marco Mengoni gareggiare per l'Italia. Tra le novità di questa edizione, certamente la co-conduzione di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, al posto di Cristiano Malgioglio, ma anche l'assenza di Carolina Di Domenico, volto delle ultime due edizioni in qualità di spokeperson (annunciatrice dei voti per l'Italia) e di conduttrice nella scorsa edizione, quella svoltasi in Italia, in un trio formato proprio insieme a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Kaze al posto di Carolina Di Domenico

Come vi avevamo anticipato in anteprima, l'ex volto di MTV e attuale voce di Radio 2 non farà parte della spedizione di quest'anno e al suo posto ci sarà la musicista e attrice Kaze, ma le ragioni dell'assenza di Carolina Di Domenico sono state elemento di interesse nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si è tenuto venerdì 5 maggio.

Le parole di Stefano Coletta

Interrogato nel merito, il direttore responsabile della sezione intrattenimento Stefano Coletta ha risposto in maniera chiara ma al contempo evasiva, spiegando che: "Carolina Di Domenico non è stata fatta fuori, io sono sempre sincero e devo dire che non abbiamo chiuso la trattativa quest'anno. Non costava tanto per la Rai, ma non è stata chiusa la trattativa. Questo è tutto quello che posso dire".

Parole che di fatto non lasciano intendere molto su come siano andate le cose, visto che, stando alle parole di Coletta, l'intenzione di dare seguito a questo sodalizio ci sarebbe stata da ambo le parti, ma alla fine non è stato possibile arrivare alla chiusura di un accordo formale. Interpellata da Fanpage.it, Carolina Di Domenico ha preferito non commentare e non aggiungere ulteriori dettagli.