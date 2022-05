Blanco e Mahmood a Domenica In dall’Eurovision: “Quando canteremo? Ci abbiamo capito poco” Blanco e Mahmood sono stati ospiti in collegamento con Domenica In e hanno raccontato a Mara Venier le loro emozioni prima dell’Eurovision. I due cantanti si esibiranno nell’ultima serata, ma non hanno ben chiaro se canteranno anche in un’altra occasione.

A cura di Ilaria Costabile

Ospiti in collegamento da Torino, in attesa di prendere parte all'Eurovision Song Contest, Blanco e Mahmood, sono intervenuti a Domenica In. I vincitori di Sanremo hanno raccontato a Mara Venier qualche momento dei preparativi all'evento musicale che torna in Italia dopo decenni, anche se pare ci sia ancora un po' di confusione in merito alla scaletta dei vari giorni di festival.

Quando si esibiranno Blanco e Mahmood

La kermesse canora si dividerà in quattro giorni, dal 10 al 14 maggio, ma i vari paesi sono arrivati nei giorni scorsi a Torino per potersi ambientare e fare anche le prove necessarie per le esibizioni delle varie serate. Stando alle informazioni ufficiali, l'Italia essendo il paese ospitante, dovrà presentare il suo brano durante l'ultima serata, ovvero sabato 14, ma pare che anche i cantanti non abbiano ben chiaro se ci sarà anche una seconda esibizione. Blanco e Mahmood, infatti, sono stati chiamati a raccontare i preparativi a questa nuova esperienza e a rispondere alla domanda su quando canteranno è proprio il cantante milanese, già vincitore di un Festival di Sanremo, che dichiara: "Credo due, forse, anche noi abbiamo capito poco. Ieri ci hanno fatto cantare, abbiamo fatto la prova alle 8 di mattina", con Blanco che aggiunge: "L'importante è che non ci facciano cantare la mattina" ridendo e alludendo al fatto che la loro performance ne avrebbe potuto risentire.

Come si stanno preparando all'Eurovision

I due, come anticipato nella virale conferenza stampa di sabato 7 maggio, sono pronti ad entusiasmare il pubblico che assisterà ai quattro giorni di Eurovision che rappresenta a tutti gli effetti uno degli eventi musicali più importanti di sempre. Mara Venier, quindi, cerca di carpire dalle risposte dei ragazzi il loro stato d'animo, chiedendo loro se avvertono anche la tensione degli altri cantanti per la gara: