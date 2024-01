Biglietti Sanremo 2024, oggi il click day: come e dove acquistarli e i prezzi Oggi, martedì 23 gennaio, inizia la vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo che si terrà al teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024: prezzi, orari, come e dove acquistare i preziosi tickets. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oggi, martedì 23 gennaio, segna una data importante perché dà ufficialmente il via alla ‘febbre' da Festival di Sanremo. Gli appassionati della musica italiana, infatti, devono sapere che oggi inizia la vendita dei biglietti per partecipare a una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2024. Quest'anno, Amadeus condurrà il suo quinto Festival consecutivo che si terrà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio: un evento attesissimo che vedrà la partecipazione di 30 Big (27 + 3 giovani) e tantissimi ospiti. Ecco cosa bisogna fare per acquistare i biglietti del teatro annunciati nelle scorse settimane.

Come e dove acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo

Come e dove è possibile acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Per acquistare i biglietti basterà andare sul sito ufficiale del Teatro Ariston a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2024. Tra le tante possibilità che ci sono per assistere al Festival di Sanremo c'è quella di aderire all'iniziativa della Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali per provare ad aggiudicarsi un soggiorno a Sanremo e i biglietti per la finale del Festival.

I prezzi dei biglietti per le serate del Festival

Per quanto riguarda i prezzi, i biglietti variano in base alla serata e alla posizione nel teatro. Di seguito troverete un dettaglio completo dei prezzi per ogni serata e per le diverse tipologie di posti: i biglietti platea per le prime quattro serate (dal 6 al 9 febbraio) costano 200 euro; i posti in galleria (dal 6 al 9 febbraio) costano 110 euro. La serata finale ha dei prezzi molto più alti: il prezzo per un biglietto in platea nella serata finale vale 730 euro, mentre quello della galleria è pari a 360 euro. Per quanti non riusciranno a entrare in possesso dei preziosi tagliandi per poter assistere alle serate dal vivo, vale la pena ricordare che il Festival di Sanremo sarà seguito in diretta televisiva e in eurovisione su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay.