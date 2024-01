Beppe Vessicchio assente a Sanremo 2024: “Non lavoro con nessuno degli artisti in gara” Beppe Vessicchio conferma la sua assenza all’Ariston, raccontando come sia cambiata la scena musicale negli ultimi anni: “Non mi mancherà dirigere”. Ma il direttore d’orchestra sarà comunque fisicamente a Sanremo per una importante collaborazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tra le colonne portanti della storia di Sanremo recente c'è, senza ombra di dubbio, il maestro Beppe Vessicchio. Protagonista assoluto di svariate edizioni, direttore d'orchestra per alcuni dei pezzi più celebri della storia recente della manifestazione, il musicista, che lo scorso anno era stato presente in riviera nella settimana sanremese come ospite, prendendo parte alla versione televisiva del podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Sevlaggio, sarà assente al Festival di Sanremo 2024. Lo ha annunciato in un'intervista ad Agi delle scorse ore: "Quest'anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all'Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival".

Beppe Vessicchio ha parlato di quanto siano cambiate le dinamiche all'interno dell'attuale scenda discografica, ma anche le competenze richieste a chi dirige l'orchestra durante le esecuzioni dei pezzi sanremesi: "Prima, per garantirsi una trascrizione efficace, un interlocutore capace di dialogare con una struttura professionale complessa come l'orchestra (sono più di sessanta professori laureati nel proprio strumento) l'industria si riferiva a riconosciute figure professionali. Direttore e professori parlavano la stessa lingua".

Il contenzioso legale con la Rai

Un tono velatamente polemico, quello del maestro Vessicchio, che per la verità da diverse edizioni del Festival era diventato una presenza sporadica, un jolly più che un componente fisso, consapevole che la sua presenza o meno in riviera, esattamente come in questa circostanza, sarebbe stata una notizia a prescindere. D'altronde, a rendere complessa la situazione è anche il contenzioso legale tra Vessicchio e la Rai, relativa al riconoscimento dei diritti d'autore al musicista da parte dell'azienda per l'utilizzo di alcune musiche da lui composte. Vessicchio nei mesi scorsi aveva spiegato che negli ultimi : "Al momento non posso ancora avere contratti con Rai. Visto quanto in media durano processi e appelli in Italia, penso che la mia storia con la Rai sia finita. Potrei tornarci solo se mi chiamasse qualche cantante amico".

Quanto alla mancata partecipazione di quest'anno, Vessicchio ha specificicato: "Sono sincero: non mi mancherà il dirigere al festival ma piuttosto mi mancherà non poter essere in quel luogo e proprio in quella settimana, dove la convivialità con i colleghi, gli incontri, gli scambi di opinioni, i pronostici e le chiacchiere sui retroscena hanno per tanti anni scandito una festività da condividere con i tanti appassionati di questo lavoro".

Vessicchio sarà a Sanremo per una collaborazione

Ma Vessicchio sarà presente a Sanremo fisicamente nella settimana del Festival. Proprio nelle ultime ore è stata annunciata la sua collaborazione con un colosso dello streaming musicale, per il quale realizzerà contenuti speciali nel corso della settimana di Sanremo.