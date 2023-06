Ascolti tv mercoledì 21 giugno: chi ha vinto tra Il faro dei ricordi e New Amsterdam Gli ascolti tv di mercoledì 21 giugno 2023: chi ha vinto tra il film di Rai 1 “Il faro dei ricordi” e la serie tv “New Amsterdam”. Tutti i dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv ha offerto al pubblico, nella serata di mercoledì 21 giugno, un ventaglio di opportunità: tra programmi di intrattenimento, informazione, film e serie tv. I dati Auditel raccolti a seguito della messa in onda, segnalano quale tra le varie opzioni sia stata la preferita dagli italiani. Su Rai1 è stato trasmesso il film "Il faro dei ricordi", mentre su Canale 5 i nuovi episodi della serie "New Amsterdam 5". Tra gli altri appuntamenti del mercoledì sera, poi, c'è anche quello con "Chi l'ha visto?", tra i programmi delle terza rete Rai che, ormai, si presenta come una garanzia e, infatti, si aggiudica il podio degli ascolti tv.

La sfida tra Canale 5 e Rai1 agli ascolti tv

L'estate di Rai1 è solitamente dedicata alla messa in onda di film o serie tv che prima d'ora non erano mai stati trasmessi in prima serata. È il caso, ad esempio, del film "Il faro dei ricordi" che pur essendo un film del 2021 è apparso per la prima volta sulla rete ammiraglia della Rai quest'anno, ma ha incuriosito 1.962.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5, invece, sono andati in onda i nuovi episodi di New Amsterdam, il medical drama di Canale 5 arrivato ormai alla quinta stagione, che ha da sempre catalizzato l'attenzione del pubblico e che, ormai, è un appuntamento fisso con Mediaset per gli appassionati. Ma quest'anno non sembra aver attecchito e, di fatti, il seguito da parte dei telespettatori non è stato poi così soddisfacente e infatti è stato la scelta di 1.324.000 spettatori con uno share dell’8.7%. La consueta sfida, però, è stata vista, seppur per poco, dalla puntata di Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sulle altre reti generaliste, invece, questi sono i dati Auditel raccolti. Su Rai2 la nuova stagione di Delitti in Paradiso è stata vista da 1.131.000 spettatori con il 6.8% di share, invece l’episodio in replica della stagione precedente ha raggiunto 833.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Italia1 Sherlock Holmes è stato visto da 753.000 spettatori segnando il 5.3% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.976.000 spettatori con il 14% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha registrato 760.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi ha segnato 450.000 spettatori e il 3.8% di share. Su Tv8 la replica di Name that Tune – Indovina la Canzone ha interessato 300.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove LBA Playoff interessa 364.000 spettatori con il 2.2% di share.