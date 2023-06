Ascolti tv mercoledì 28 giugno: chi ha vinto tra la partita dell’Italia e New Amsterdam Gli ascolti tv di mercoledì 28 giugno 2023: chi ha vinto tra la partita dell’Italia Under 21 e la decima puntata dell’ultima stagione di New Amsterdam. Tutti i dati Auditel ufficiali.

Ieri sera, mercoledì 28 giugno, c'è stata la partita valida per gli Europei di Under 21 tra Italia e Norvegia, persa dagli azzurrini per 1-0 (rete del ‘salernitano' Botheim) su Rai1. Su Canale 5, invece, l'episodio numero 10 dell'ultima stagione di New Amsterdam. Su Rai3, invece, è andato in onda Chi l'ha visto?. Italia1 ha proposto il film con Robert Downey Jr. e Jude Law, Sherlock Holmes – Gioco di ombre. Su Rai2, Delitti in paradiso – Stagione 12. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

La partita dell'Italia Under 21 e la decima stagione di New Amsterdam: chi ha vinto agli ascolti tv

Su Rai1 la partita valida per l'accesso alla fase finale degli Europei Under 21 in Romania e Georgia tra Italia e Norvegia, purtroppo terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei norvegesi, è stata vista da 4.010.000 netti di spettatori per uno share pari al 23.5%. Su Canale 5, l'episodio numero 10 dell'ultima stagione di New Amsterdam ha raccolto 1.567.000 spettatori per uno share pari al 10.4%. Su Rai3, Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli ha raccolto 1.849.000 spettatori netti per uno share del 12.9%.

Tutti gli altri dati Auditel del 28 giugno

L'episodio numero 2 della stagione numero 12 della serie tv Delitti in Paradiso, episodio intitolato Morte nel bunker, ha raccolto 1.022.000 spettatori per uno share pari al 6.6%. Il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre in onda su Italia 1 è stato visto da 719.000 spettatori e uno share del 5%. Su Rete 4, il talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, ha raccolto 684.000 spettatori e uno share del 5.7%. Name that tune – Indovina la canzone, in onda su Tv8, ha raccolto 324.000 spettatori per uno share pari al 2.2%. Il film Al posto tuo, in onda sul Nove, è la scelta di 286.000 spettatori per uno share dell'1.7% Atlantide, in onda su La7 è stata la scelta di 371.000 spettatori per uno share complessivo pari al 3.4%.