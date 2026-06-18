Ascolti tv ieri 17 giugno: vince il match Inghilterra-Croazia (30.9%), non brilla Book Club-Il Capitolo successivo (11.8%)
Gli ascolti tv di ieri mercoledì 17 giugno. Il palinsesto tv ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra sport, programmi di informazione, film e intrattenimento. Nella prima serata, grande spazio su Rai1 alla partita dei Mondiali che ha visto scontrarsi Inghilterra e Croazia, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Book Club-Il capitolo successivo. Tutti i dati Auditel.
La prima serata tra i Mondiali 2026 e film in tv
Nonostante l'Italia non si sia qualificata ai Mondiali 2026 e, quindi, non ci siano partite in cui è protagonista, gli italiani non rinunciano alla passione calcistica e seguono con interesse anche gli altri match. Su Rai1 ieri si è giocata la partita tra Inghilterra e Croazia, in diretta dallo Stadio di Dallas, dal momento che la Coppa del Mondo Fifa si sta giocando oltreoceano e si è aggiudicata la serata con 4.318.000 spettatori pari al 30.9% di share. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso Book Club-Il capitolo successivo, il sequel del film con Diane Kiton e Jane Fonda che ha totalizzato 1.627.000 spettatori con uno share dell’11.8%.
La sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Continua, sebbene in questa settimana non sempre sia andato in onda, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show di Stefano De Martino si avvicina alla pausa estiva, ma è pur sempre uno dei programmi più visti della tv e infatti arriva a 4.175.000 spettatori e il 23.6% di share. Su Canale 5 Gerry Scotti tiene banco con la sua trasmissione che, infatti, è ormai la più vista del palinsesto Mediaset e si conferma tale anche a distanza di un anno dalla prima messa in onda 4.688.000 spettatori pari al 26.2% di share.
Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera
Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Providence Falls è stata vista 405.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Italia1 Into the Storm registra 825.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stata la scelta di 1.385.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Rete4 Zona Bianca segna 669.000 spettatori e il 5.6% di share. Su La7 Lezioni di Mafie in replica ha raggiunto 521.000 spettatori e il 3.2% di share. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha ottenuto 451.000 spettatori e il 3.3% di share. Sul Nove Viva l’Italia raduna 336.000 spettatori con il 2.3% di share.