Ascolti tv 16 giugno: domina Francia-Senegal (31.6%), Berlinguer cresce ma Vannacci pesa poco (6.2%)

Gli ascolti tv del 16 giugno. Su Rai 1 domina Francia-Senegal col 31.6%, mentre Canale 5 si ferma al 13.2% con Gigi e Vanessa. Su Rete 4, Bianca Berlinguer cresce al 6.2% con Vannacci: un exploit che però pesa poco sul piano del traino personale del generale, essendo stato favorito dall’assenza del competitor Floris su La7.

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Gli ascolti tv di martedì 16 giugno. Il palinsesto televisivo continua a vedere protagonista il calcio, con i Mondiali in onda su Rai 1 in prima serata. Ieri si è giocata la partita tra Francia e Senegal, che ha catalizzato l'attenzione di gran parte dell'audience totale con uno share del 31.6%: si tratta del dato più alto raccolto dalla competizione sportiva dal suo inizio. Su Canale 5, invece, in onda la replica di Gigi & Vanessa Insieme, che si ferma al 13.2%. Menzione speciale per È sempre Cartabianca su Rete 4: l'intervista a Roberto Vannacci permette a Bianca Berlinguer di crescere fino al 6.2% di share. Un exploit che tuttavia pesa poco in termini di "effetto traino" del generale: l'aumento dei dati è dovuto principalmente all'assenza della concorrenza di DiMartedì su La7, ormai giunto al termine della stagione.

La sfida tra i Mondiali di calcio su Rai 1 e Canale 5

In prima serata, Rai1 ha proposto la sfida tra Francia e Senegal, che ha dato ai francesi la vittoria per 3-1. L'appuntamento è stato seguito da 5.686.000 spettatori pari al 31.6% di share dalle 21:02 alle 23:03, raggiungendo il dato più alto dall'inizio della competizione. Canale 5 ha proposto invece la replica dello show condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, Insieme, che non è riuscito a reggere il dominio assoluto del calcio: 1.654.000 spettatori con uno share del 13.2% dalle 21:56 alle 00:33.

I dati dell'access prime time

Martedì 16 giugno, in access prime time, Rai1 non ha trasmesso Affari tuoi con Stefano De Martino per lasciare spazio ai Mondiali. L'access prime time, dunque, ha visto come unico game show La ruota della fortuna in onda su Canale5. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, complice anche la sovrapposizione alla partita che ieri è cominciata alle 21.02, ha registrato un lieve calo rispetto al solito: 4.777.000 spettatori pari al 25.1% dalle 20:53 alle 21:53.

Le altre reti generaliste: i dati di È sempre Cartabianca con Vannacci

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, menzione speciale a Rete 4, su cui è stato trasmesso un nuovo appuntamento di È sempre Cartabianca. Il programma di Bianca Berlinguer, forte dell'intervista a Roberto Vannacci, è salito al 6.2% di share, crescendo rispetto alla settimana precedente. Un risultato notevole, in cui però la presenza del generale rischia di pesare poco a livello di reale catalizzatore di share: l'exploit della trasmissione, infatti, è stato ampiamente favorito dalla mancanza del suo storico competitor, dato che Giovanni Floris ha chiuso la stagione di DiMartedì su La7 lasciando il campo libero (la puntata finale aveva raccolto, la scorsa settimana, i dati più alti della stagione con 1.573.000 spettatori e l’11.4%).

Rai2 ha trasmesso invece Storie al bivio, il programma in cui Monica Setta incontra protagonisti della politica, della cultura e dello spettacolo. Il programma ha interessato 506.000 spettatori pari al 4.8%. Rai3 ha trasmesso il documentario Che ci faccio qui, che ha interessato 679.000 spettatori (4%). Italia1 ha trasmesso Ti presento i miei, il film che ha interessato 720.000 spettatori con il 4.5%. Su La 7, Epstein: sopravvissute all'incubo tiene incollati davanti allo schermo 534.000 spettatori e il 3.1%.