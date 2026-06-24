Ascolti TV 23 giugno, ha vinto Inghilterra – Ghana (29%), Gigi e Vanessa al 14.3%, cresce Iannacone (dal 4 al 7.6%)

Gli ascolti TV di ieri, martedì 23 giugno. Ha vinto la partita dei Mondiali Inghilterra – Ghana trasmessa da Rai1. La replica dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, proposta da Canale5, si è fermata al 14.3%. In access prime time, Stefano De Martino e Affari tuoi mundial perde la sfida contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

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Gli ascolti TV di ieri, martedì 23 giugno. In Tv la sfida tra la partita dei Mondiali Inghilterra – Ghana e lo show di D'Alessio e Incontrada "Gigi e Vanessa insieme". Su Rai2 le interviste di Monica Setta nel programma "Storie al bivio di sera". In access prime time la sfida tra Affari tuoi mundial con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

Stravince la partita dei Mondiali, Che ci faccio qui in netta crescita

La sfida della prima serata di martedì 23 giugno. Rai1 ha trasmesso la partita Inghilterra – Ghana, valida per i Mondiali di calcio. Il match si è concluso in assoluta parità e a reti inviolate: 0-0. La partita è stata seguita da 3.839.000 spettatori pari al 29% di share, vincendo la gara degli ascolti e dimostrando che, nonostante l'assenza dell'Italia, gli spettatori stanno seguendo con interesse i Mondiali. Canale5 ha lasciato spazio alla musica con la replica dell'evento Gigi e Vanessa insieme che si è fermato a 1.672.000 spettatori con il 14.3% di share. Lo show celebra la loro amicizia in compagnia di tantissimi ospiti. Rai2 ha puntato sulle interviste di Monica Setta. Nel programma Storie al bivio di sera protagoniste Dalila Di Lazzaro, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Ascolti tiepidi per la puntata: 432.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rai3 il programma di Domenico Iannacone Che ci faccio qui – Tutta la vita che ho, al contrario, ha registrato un ottima crescita. È stato seguito da 1.180.000 spettatori con il 7.6% di share. La puntata precedente aveva registrato 679.000 spettatori con il 4% di share.

Stefano De Martino perde contro Gerry Scotti

In access prime time, è tornato il confronto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Rai1 ha trasmesso, infatti, una nuova puntata di Affari tuoi mundial. Ha giocato Angelica dalla Puglia che ha accettato l'offerta da 65mila euro. Nel suo pacco ce n'erano 100mila. Il programma è stato seguito da 3.767.000 spettatori con il 22.6% di share perdendo la sfida contro Canale5. Gerry Scotti e Samira Lui, che hanno tenuto compagnia agli spettatori con una nuova puntata de La ruota della fortuna, sono stati seguiti da 4.282.000 spettatori pari al 25.3% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Italia1 ha intrattenuto gli spettatori con il film Mi presenti i tuoi. Nel cast Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. Il film è stato seguito da 825.000 spettatori con il 5.7% di share. Rete 4 ha trasmesso È sempre cartabianca. Il programma condotto da Bianca Berlinguer è stato seguito da 544.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Tv8 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo con Fabio Caressa. Il reality ha raccolto 401.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7, Surviving – Il caso Epstein ha interessato 444.000 spettatori con il 2.9% di share.