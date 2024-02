Angelina Mango: “Sapevo dell’esistenza di Sanremo da quando ero nella pancia di mia madre” Angelina Mango ha raccontato a Fanpage.it alcune delle sue prime volte al Festival di Sanremo dove sarà tra i 30 Big in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Angelina Mango a Fanpage

Angelina Mango sarà tra i 30 Big del prossimo Festival di Sanremo con la canzone La noia, scritta con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione Dardust con E.D.D. Mango è una delle favorite alla vittoria finale, grazie anche a un pezzo che è una cumbia moderna, diversa dalle sonorità di molte delle canzoni che ascolteremo sul palco dell'Ariston, in cui la cantante, come si legge nella nota stampa "racconta il suo approccio alla vita, la consapevolezza di come sia composta da momenti positivi e negativi e tutta la gamma di sentimenti sono parte della nostra esistenza".

A Fanpage.it Angelina Mango ha raccontato alcune delle prime volte che la vedono protagonista, come quella in cui ha pensato che la canzone fosse quella giusta per partecipare al festival: "La prima volta che ho pensato che la mia canone fosse giusta per Sanremo è stato quando ho chiuso il provino, ero in macchina, lo stavo ascoltando e ho detto ‘Secondo me…' (sorride, ndr)", mentre quella che propose per Sanremo Giovani e non fu presa non è mai uscita. Il suo legame con il Festival, però, risale veramente alla sua nascita, visto che sia la madre Laura Valente, che il padre Pino Mango hanno partecipato: "Non ricordo qual è stata la prima volta che ho visto Sanremo, credo di averlo sempre visto. Io sapevo dell'esistenza dell'Ariston già quando ero in pancia, l'ho sempre visto come qualcosa di spaventoso e gigante rispetto a me, adesso da cantautrice lo vedo come un palco, un palco molto importante e lo vedo come una grande occasione ed è anche un grande motivo di fierezza".

A proposito della madre e della possibile ansia che proverà prima della gara, poi, è stata lei a dirle "che sicuramente morirò di paura, ma mi ha anche detto che fortunatamente il palco è amico degli artisti, in teoria ti toglie tanti pesi e mi succede spesso di sentirmi meglio nel momento in cui salgo sul palco, quindi confido su di lui, speriamo che non mi deluda". A proposito dei suoi colleghi in gara dice che sono "tutti fortissimi" mentre parlando della canzone a cui sono legati alcuno dei suoi momenti più importanti, Angelina cita "Honky Tonk Women dei Rolling Stones, era la mia preferita da piccolina e la ballavo alle gare di ballo, però Honky Tonk Women non è andata a Sanremo, diciamo che se fosse andata a Sanremo sarebbe stata quella".