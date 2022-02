Amadeus: “Festival di Sanremo 2023? Se sarà, solo con Fiorello” Amadeus dopo il successo di Sanremo 2022 potrebbe pensare di tornare al Festival come conduttore e direttore artistico per la quarta volta di seguito ad una sola condizione: solo se al suo fianco ci sarà Fiorello.

A cura di Gaia Martino

Il terzo Festival condotto da Amadeus è stato un vero e proprio successo: ha segnato un record di ascolti incredibile, diventando il Sanremo più visto degli ultimi 25 anni. La 72esima edizione vinta da Blanco e Mahmood con Brividi ha visto sul palco super ospiti, divertenti show ed ha regalato tanta musica. Un trionfo per il conduttore e direttore artistico che potrebbe ritornare anche l'anno prossimo sullo stesso palco, quello dell'Ariston, solo ad una condizione.

Amadeus e l'ipotesi del quarto Festival di Sanremo

Sanremo 2022 è stato un vero successo, come confermato da Amadeus: "Un Festival figlio del Festival dello scorso anno, quando ho deciso di portare quanto

di più attuale e giovane ci fosse nella discografia: quella è stata la vera rivoluzione" ha confessato ospite di Bruno Vespa, a Porta a Porta in onda su Rai Uno. Il conduttore però non si è sbilanciato riguardo un'eventuale conduzione del Festival di Sanremo nel 2023 dopo i tre fortunati. Alla domanda ‘Fai pure la quarta edizione o ti fermi al booster?‘, ha replicato, glissando: "Non so se ci sarà ma se si, solo se ci sarà Fiorello".

Fiorello a Sanremo 2022

Quest'anno il comico e grande amico di Amadeus ha presenziato solo nella prima serata del Festival, presentandosi con una lettera indirizzata al conduttore e direttore artistico e con un termometro tra le mani: "Sono io la vostra terza dose, sono il booster dell'intrattenimento". Una sola sera gli è bastata però. Alla conferenza stampa del giorno dopo, Rosario Fiorello ha comunicato la sua assenza nelle successive serate motivando così la sua decisione: "Io sono molto contento di esserci stato, ma ormai Amadeus mi conosce bene. Sono pigro, sono ansioso, ne ho sempre una. Andando avanti con gli anni, pensavo di migliorare e invece peggioro. Però, stavolta è andata bene. L'anno scorso è stato un po' pesantino. Bello, ma pesante".