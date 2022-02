Perché Fiorello non ci sarà nella seconda serata di Sanremo 2022 Fiorello non sarà presente nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, in onda mercoledì 2 febbraio. In conferenza stampa, ha svelato perché non ci sarà e cosa farà stasera.

A cura di Daniela Seclì

Fiorello era uno degli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Dopo aver tentennato a lungo, ha deciso di presenziare. La sua performance è stata esilarante come sempre. Lo showman, dopo essersi definito "ex amico" di Amadeus – colpevole di averlo perseguitato pur di averlo sul palco dell'Ariston – ha commentato: "Sono io la vostra terza dose. Sono il booster dell'intrattenimento". Fiorello ha anche ironizzato sulla tendenza di alcuni NoVax a credere che nel vaccino ci sia un microchip per controllarci. Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, in onda mercoledì 2 febbraio, gli spettatori dovranno fare a meno della comicità di Fiorello. Lo showman non ci sarà.

Fiorello ha comunicato la sua assenza nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di mercoledì. Amadeus lo ha chiamato e ha messo la telefonata in viva voce. Il sessantunenne era assonnato e, dopo aver saputo che tutti i giornalisti stavano ascoltando la telefonata, ha ironizzato: "Faccio il simpatico o rimango addormentato com'ero?". Poi, ha commentato gli ottimi risultati negli ascolti. La prima serata di Sanremo 2022, infatti, è stata seguita da 10.911.000 spettatori con il 54.7% di share: "Sei contento vero? Ti conosco, sei felice. Mi dispiace che in questi giorni non sono potuto venire in sala stampa. Amadeus mi ha detto di non venire, perché la mia entrata all'Ariston sarebbe stata più forte se non mi fossi fatto vedere in giro". Quindi ha chiarito che nel corso della seconda serata non ci sarà:

"Io sono molto contento di esserci stato, ma ormai Amadeus mi conosce bene. Sono pigro, sono ansioso, ne ho sempre una. Andando avanti con gli anni, pensavo di migliorare e invece peggioro. Però, stavolta è andata bene. L'anno scorso è stato un po' pesantino. Bello, ma pesante. Quest'anno ci meritavamo quello che è successo ieri sera. Tutti pensano che abbia esagerato dicendo che mi hai stalkerato. Nell'ultimo mese, Amadeus si svegliava alle sei e un quarto – secondo me si metteva la sveglia – mi chiamava e diceva: ‘Ho fatto un incubo, la prima puntata andava malissimo. I cantanti non sapevano cantare, non riusciva niente e tu non c'eri' e io: ‘Ma vaffan**lo, la finisci? Finalmente stasera potrò fare il telespettatore, mi godrò una seconda puntata fantastica. Ho già il plaid pronto e la tisana al tiglio".

Fiorello non dovrebbe tornare nelle prossime serate del Festival di Sanremo 2022, ma come ha fatto sapere Amadeus: "Con lui tutto è possibile".