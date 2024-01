Alexia scartata da Amadeus a Sanremo 2024: “Svilente ragionare sul perché, forse sono poco social” Alexia si è raccontata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: dal brano scartato al Festival di Sanremo 2024 ad alcune dolorose vicende private. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alexia ha rilasciato un'intervista a Rosanna Scardi per il Corriere della Sera. L'artista è tornata a parlare del Festival di Sanremo 2024. Aveva presentato un brano ad Amadeus, ma è stata scartata. La cinquantaseienne ha anche parlato di alcune vicende dolorose che hanno contrassegnato la sua vita privata. Ma andiamo con ordine.

Perché Alexia è stata scartata da Amadeus

Alexia ha già avuto modo di partecipare al Festival di Sanremo in passato, con risultati decisamente notevoli. Nel 2002 si è classificata seconda con la canzone Dimmi come…, al primo posto si posizionarono i Matia Bazar con Messaggio d'amore. L'anno successivo, nel 2003, salì sul gradino più alto del podio. Vinse il Festival di Sanremo con la canzone Per dire di no. Quest'anno, purtroppo, la sua canzone non è stata scelta. L'artista ha commentato:

Sono in ottima compagnia. Colpiscono di più i nomi degli esclusi rispetto agli ammessi alla gara. Fare ragionamenti è svilente. Forse non ho ansia da prestazione sui social. La mia priorità è mantenere voce, fisico e testa al top. Ed è faticosissimo.

Alexia ha vissuto un amore tossico

Alexia, nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere, ha anche parlato della sua vita privata. Ha confidato di avere vissuto una storia d'amore disfunzionale: "Non è stata tragica fisicamente, ma verbalmente. È stato un passaggio impegnativo nella mia vita che ho superato con maturità e con la capacità di dire basta con tutte le conseguenze del caso dal momento che l'altra persona voleva proseguire la relazione". Ha aggiunto di avere vissuto quel momento difficile in solitudine:

Se mi sono confidata con qualcuno? Avevo difficoltà perché si tende a difendere il proprio fidanzato. Ed è gravissimo, un problema di relazione tra donne. Amiche e sorelle sanno benissimo che tu non vedi o non vuoi capire. Questo accade perché l'età non ti consente di ragionare fino in fondo e di capire che è meglio stare da sola che in una relazione tossica.