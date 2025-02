video suggerito

Alberto Angela ospite alla serata finale del Festival di Sanremo 2025 Alberto Angela sarà ospite della serata finale di Sanremo 2025. Il divulgatore scientifico presenzierà sul palco dell’Ariston, affiancando Carlo Conti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le sorprese dell'ultimo minuto al Festival di Sanremo non possono mancare. Se durante la quarta serata farà la sua apparizione sul palco dell'Ariston Roberto Benigni, nella serata finale arriverà un altro grande protagonista, si tratta di Alberto Angela. Il divulgatore più amato del piccolo schermo, presenzierà nella serata finale della kermesse.

Alberto Angela sul palco dell'Ariston

Un'ospitata all'ultimo momento, ma senza dubbio più che apprezzata dal pubblico, quella di Alberto Angela che sarà ospite dell'ultima serata del Festival di Sanremo. Un simbolo della volontà di fare televisione portando la conoscenza nelle case, appassionando più generazioni e portando con i suoi programmi i telespettatori in epoche passate, senza mai dimenticare il presente. Alberto Angela, seguendo la passione di suo padre per il racconto e per la divulgazione, è diventato uno dei volti principali del palinsesto televisivo italiano e, infatti, i suoi programmi raggiungono picchi di share altissimi che, quasi sorprendono, considerando che di cultura di parla sempre troppo poco e, forse, è proprio questo il motivo di tanto interesse. D'altra parte, da lunedì 17 febbraio, in prima serata torna l'appuntamento con Ulisse.

Anche Vanessa Scalera a Sanremo 2025

Nell'ambito dell'esaltazione dei prodotti Rai, un'altra ospite attesa da Carlo Conti è Vanessa Scalera. L'attrice torna in prima serata con una delle fiction più amate della tv, ovvero Imma Tataranni ormai alla sua quarta stagione. I nuovi episodi arriveranno in prima serata a partire dal 24 febbraio per sei serate. Intanto, l'attrice reduce dal successo di Diamanti di Ferzan Ozpetek, sarà anche protagonista di una nuova serie che uscirà su Netflix, dal 19 febbraio, ovvero Storia della mia famiglia, in cui affianca Eduardo Scarpetta e Cristiana Dell'Anna.