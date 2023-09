Ai Golden Globes saranno aggiunte due nuove categorie: stand up comedy e film di successo Stando a quanto fa sapere Variety, ai Golden Globes saranno aggiunte due nuove categorie. La prima riguarderà i film di successo, sia in streaming che al botteghino, mentre la seconda il format delle stand up comedy. La prossima cerimonia si terrà il 7 gennaio 20204.

A cura di Elisabetta Murina

Ai Golden Globes 2024, che inizieranno ufficialmente il 7 gennaio 2024, sono state aggiunte due categorie. A rivelarlo è il sito americano Variety, che fa sapere in esclusiva quali altri premi saranno assegnati durante la cerimonia, oltre a quelli ormai tradizionali.

La prima nuova categoria ai Golden Globes

Stando a quanto riporta Variety, ai tradizionali Golden Globes, consegnati ogni anno per i migliori film e programmi televisivi della stagione, si aggiungeranno altre due categorie. La prima riguarderà i risultati cinematografici: il vincitore sarà scelto tra i titoli che hanno incassato almeno 150milioni di dollari dal momento dell'uscita, di cui 100 milioni provenienti dal botteghino nazionale. In questa sezione rientreranno anche otto film in streaming, selezionati con criteri ben precisi: solo quelli con un numero di spettatori proporzionati, scelti sulla base di dati provenienti da "fonti industriali riconosciute".

La seconda new entry

La seconda nuova categoria riguarderà invece la miglior interpretazione in una stand-up comedy televisiva, consegnando quindi un premio al comico in questo format sempre più diffuso che, per la prima volta appunto, viene ammesso ai Golden Globes. Verranno presi in considerazione gli speciali trasmessi in radio, tv e anche streaming.

“I Golden Globes hanno una ricca storia di sostegno e celebrazione del lavoro dei comici, e siamo entusiasti di onorare la loro genialità insieme alle eccezionali performance cinematografiche e televisive dell’anno”, ha affermato Helen Hoehne, presidente dei Golden Globes.