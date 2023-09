Torna il Comedy Village, tanti ospiti e una nuova puntata di Tintoria con Martufello Torna per la quarta edizione l’appuntamento per appassionati di stand up comedy. Ospiti nella settimana dall’11 al 17 settembre Luca Ravenna, Max Angioni, Daniele Tinti e Stefano Rapone, Marta Filippi e tanti altri.

A cura di Andrea Parrella

La stand up comedy esce dai club, dai social e dalla Tv e va per le strade. Torna per il quarto anno consecutivo il Comedy Village, evento estivo per gli amanti della comicità, di scena dall'11 al 17 settembre a Riccione.

L'evento, prodotto da the Comedy Club e ideato dal comico Pietro Sparacino che ne è anche direttore artistico, sarà ancora una volta un momento per fotografare lo stato della comicità in Italia, luogo di confronto, seminari, talk e spettacoli, open mic e la possibilità di conoscere molte realtà della stand up italiana, ambito che negli ultimi anni, grazie a un cambio generazionale del pubblico, vive una fase di stabilizzazione e che si rivela sempre più un universo culturale in cui ambiti di vario genere convergono. La stand up non è quindi semplice comicità, ma si rivela anche un'attitudine, un modo di pensare, qualcosa in cui riconoscersi.

Ospiti d’eccezione di questa edizione: Luca Ravenna e il suo Improv Show, Stefano Rapone e Daniele Tinti per la prima puntata della nuova stagione di Tintoria, che avrà come ospite Martufello, annunciato dai due nelle scorse ore. Ci saranno inoltre tra gli ospiti Max Angioni, reduce dalla conduzione de Le Iene, Marta Filippi, volto di Bar Stella e dell'ultima edizione di LOL, Chiara Galeazzi e Francesco Lancia da Radio Deejay, il divulgatore scientifico Barbascura X e Ghemon, che declina spesso le sue esibizioni in chiave comica.

Tra i seminari, particolare attenzione a quello sul tema della gestione dell'ansia tenuto da Terenzio Traisci, formatore e TEDx speaker. Molto spazio di approfondimento anche per i branded content, ma soprattutto per i podcast, strumento che si sta rivelando utilissimo per molti stand up comedian che vogliono allargare il campo espressivo, come dimostrano gli esempi fortunati del già citato Tintoria, o cachemire, di Luca Ravenna e Edoardo Ferrario.