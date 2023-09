A Venezia c’è anche Patty Pravo, in corso le riprese del documentario Rai sulla sua vita Tra gli ospiti alla Mostra del Cinema di Venezia anche Patty Pravo, che in queste settimane si trova nella città lagunare anche per le riprese del documentario Rai sulla sua vita.

In questi giorni di Mostra del Cinema di Venezia, sono tanti i personaggi noti che si avvicendano sul red carpet per le prime dei film in concorso. Tra questi anche Patty Pravo, diva della musica italiana e vera icona di stile, da sempre. Alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia a Patty Pravo ha fatto il suo ingresso sul red carpet dell'attesissimo “Priscilla” diretto da Sofia Coppola. L'artista, 75 anni, si sta dedicando a un progetto di grande interesse sulla sua vita.

Il documentario Rai sulla vita di Patty Pravo

Patty Pravo, infatti, è attualmente nella sua città non solo per partecipare all’ 80’ edizione del Festival del Cinema di Venezia, ma anche per le riprese del documentario interamente dedicato alla sua vita e alla roboante carriere. Questa produzione Ballandi e Rai Documentari, toccherà i momenti salienti del percorso artistico e di vita di una delle cantanti più celebri della musica moderna italiana, personaggio dentro e fuori dal palco. Il documentario, che non ha ancora un titolo definito, nasce dalla scrittura di Pino Strabioli, Carlotta Ercolino, Simone Folco e con la regia di Duccio Forzano. Si tratta di un prodotto che verrà trasmesso prossimamente sulle reti Rai e anche con un passaggio al cinema.

La carriera di Patty Pravo

Una vita certamente movimentata, quella di Nicoletta Strambelli. Nella sua lunga carriera musicale Patty Pravo ha attraversato svariati stili musicali e reinventato ostinatamente la propria immagine, rinnovandosi sempre. È stata prima esponente del beat, poi interprete della canzone d'autore italiana e francese, quindi sperimentatrice del pop rock nelle sue varie declinazioni. Il tutto senza mai perdere una propria riconoscibilità, vocale e di stile. A segnare la carriera della ragazza del Piper, questo il soprannome che le è stato attribuito in relazione al celebre locale romano di cui fu regina indiscussa, sono stati i tanti incontri illustri con personaggi di spicco della musica italiana e internazionale, da Vasco Rossi a Jimi Hendrix.