È un sondaggio elettorale realizzato dall’Istituto specializzato Noto per il Quotidiano Nazionale a evidenziare un trend che rischia di rimescolare gli equilibri interni al governo guidato da Giuseppe Conte. Stando a quanto rilevato, infatti, il partito guidato dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini si collocherebbe al primo posto con il 34% delle preferenze degli italiani. Un dato eclatante, considerando che per la Lega si tratterebbe quasi del doppio dei voti raccolti poco più di nove mesi fa alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ma anche la conferma di un trend evidenziato in questi mesi da tutti gli istituti di rilevazione, che sottolineano come a beneficiare dell’alleanza che ha portato Giuseppe Conte a Palazzo Chigi sia stato soprattutto Matteo Salvini.

Anche il sondaggio Noto per QN, infatti, rimarca il calo netto del Movimento 5 Stelle, ora al 23%, oltre 10 punti percentuali in meno di quanto raccolto alle politiche e ancora in sofferenza dopo i primi mesi di alleanza di governo con i leghisti. In ogni caso, vale la pena di aggiungere che l’area di governo sarebbe accreditata del 57% dei consensi, comunque in crescita rispetto al dato di partenza.

L'opposizione non esulta: male Forza Italia, benino il Partito Democratico

Male ancora Forza Italia, inchiodata sotto la soglia del 10%, mentre è valutato stabile Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al 4%, dunque sopra la soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento. Discreto risultato per il Partito Democratico, che se si votasse ora raccoglierebbe il 19% dei consensi, in lieve crescita rispetto al disastroso livello raggiunto alle politiche, ma lontanissimo dal risultato delle Europee del 2014 e anche delle Politiche del 2013. +Europa di Emma Bonino resta al 2,5%, mentre Liberi e Uguali scende al 2% e Potere al Popolo rimane incollato all’1,5%.