Nuovi sondaggi, stessi risultati. Le ultime rilevazioni confermano il primato della Lega e l’alto consenso di cui godono le due forze di governo. Non solo il Carroccio, ma anche il MoVimento 5 Stelle che torna a crescere e si riavvicina al 30%. Ma i sondaggi mostrano anche un altro importante dato: il continuo tracollo del Partito Democratico che ormai non riesce neanche più a raggiungere il 17%. Complici le liti interne ai dem degli ultimi giorni, con forti scontri in vista del congresso, tornano a crescere leggermente le altre forze di centrosinistra: Liberi e Uguali, Potere al Popolo e +Europa.

L’ultimo sondaggio effettuato da Swg per La7 e trasmesso durante il tg di lunedì 17 settembre mostra la Lega in leggero calo, ma rimanendo saldamente primo partito con il 31,6% dei consensi, contro il 32,1% della scorsa settimana. Rispetto a sette giorni fa, invece, torna a crescere il M5s che passa dal 27,9% al 28,7%, avvicinandosi agli alleati di governo del Carroccio. Insieme, le due forze politiche godono del consenso del 60,3% degli italiani: un dato altissimo.

L’altra notizia è il crollo del Pd che non riesce a raggiungere neanche il 17%. Non solo un netto calo rispetto alle elezioni politiche, quando già raggiunse un risultato molto negativo, non arrivando neanche al 19%. Ma anche una decrescita rispetto a sette giorni fa, quando si attestava al 17,3%. Allo stesso modo, è in continua discesa Forza Italia, i cui elettori sono ormai stati risucchiati dalla Lega: il partito di Silvio Berlusconi è ora al 7%, in calo dello 0,6% rispetto a una settimana fa. A trarne vantaggio è anche Fratelli d’Italia che passa dal 3,9% al 4,3%.

Infine, ci sono i partiti di centrosinistra. Nessuno dei tre riesce, ad oggi, a superare l’attuale soglia di sbarramento del 3%. Ma tutti danno qualche segno di vitalità, tornando a crescere leggermente nei sondaggi rispetto a sette giorni fa. +Europa guadagna lo 0,2% e arriva al 2,6%, appaiandosi a Potere al Popolo, in crescita dello 0,1%. Torna a crescere anche Liberi e Uguali: la formazione di Laura Boldrini e Pietro Grasso è data ora al 2,5%, lo 0,2% in più rispetto alla scorsa settimana.