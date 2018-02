Lo scenario politico in vista del voto del 4 marzo non subisce ingenti variazioni negli ultimi giorni: il centrodestra continua a inseguire il 40%, avvicinandosi sempre più a questa soglia, ma dietro la battaglia per essere il primo partito e il primo gruppo in Parlamento tra M5s e Pd resta serrata, anche grazie ai meccanismi della legge elettorale che potrebbe far scattare qualche seggio in più del previsto per i dem.

Il centrodestra unito raggiunge il 39,1% dei consensi, con Forza Italia primo partito della coalizione (18,4%). Il sondaggio di Euromedia research per Porta a Porta evidenzia come la Lega rimanga lontana dal partito di Berlusconi, fermandosi al 13,6%. Più indietro Fratelli d’Italia (4,5%) e Noi con l’Italia+Udc al 2,1%.

Se non sembrano esserci dubbi su chi possa essere la prima coalizione, più interessante la sfida per il primo partito, con il MoVimento 5 Stelle che rimane un paio di punti avanti rispetto al Pd. Ma i dem potrebbero approfittare di risultati non brillantissimi dei loro alleati: nel caso in cui le altre liste della coalizione del centrosinistra non raggiungano la soglia di sbarramento del 3% i loro voti verrebbero redistribuiti e andrebbero tutti al Pd, con la conseguenza di più seggi in Parlamento.

Il Pd si attesta oggi al 24,3%, mentre le altre liste della coalizione rimangono ampiamente sotto la soglia di sbarramento: Civica Popolare all’1,1%, +Europa all’1,5%, Insieme allo 0,6%. Per un totale del 27,8% mettendo insieme anche i voti delle altre liste minori collegate al Partito Democratico.

Il M5s si ferma invece al 26,4%, essendo così due punti avanti rispetto al Pd ma oltre un punto indietro rispetto alla coalizione di centrosinistra: stando al sondaggio di Euromedia research, quindi, il Pd potrebbe raccogliere – non considerando i collegi uninominali – più seggi del MoVimento. Per quanto riguarda gli altri partiti, Liberi e Uguali si attesta al 6%, CasaPound allo 0,5%, mentre alto è il tasso di indecisi e astenuti, intorno al 32,7%.