Ha sentito un piagnucolio accanto a un cespuglio vicino a casa sua e ha istintivamente pensato che si trattava di un cane abbandonato o al massimo di una volpe, così una donna di Bright, Australia, si è avvicinata. Ha preso in braccio l'animale e l'ha guardato a lungo senza capire bene a quale specie appartenesse così si è recata dal suo veterinario che, grazie al test del dna, ha scoperto di avere davanti un cucciolo di dingo, mammifero della famiglia dei canidi le cui origini risalgono all'incirca al 3.500 avanti Cristo.

L’animale, che è stato chiamato Windi, è probabilmente caduto dopo essere stato liberato da un’aquila che lo aveva catturato come preda: ecco perché al momento del ritrovamento aveva delle profonde ferite sulla schiena. Ora il dingo è entrato a far parte della Australian Dingo Foundation e il dottor Bec Day l’ha definito “un’anima solitaria”: “Era un cucciolo quando è stato portato da noi, quindi tra le otto e le dieci settimane. Non c’erano altri cuccioli nelle vicinanze”. Windi ha un profilo Instagram dove è possibile seguire la sua crescita.