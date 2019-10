Per nove lunghi anni la scomparsa di una donna che viveva a Woodstock, in Illinois, è rimasta avvolta nel mistero. Benedetta “Beth” Bentley aveva 41 anni, era mamma di tre bimbi ed è sparita nel nulla durante un weekend di maggio, dopo aver trascorso qualche giorno con un’amica. Da allora nessuno ha avuto più sue notizie. Fino a poche ore fa, quando gli investigatori hanno comunicato che i resti di un cadavere carbonizzato trovato nel 2017 nella contea di Jefferson, in Illinois, appartengono a quella mamma. Secondo la ricostruzione della polizia, Beth aveva detto ai parenti che sarebbe andata nel Wisconsin il 20 maggio 2010 per il fine settimana. Ma invece sarebbe andata a Mount Vernon, in Illinois, con Jenny Wyatt, sua amica e collega del marito. Beth e Jenny quel giorno si incontrarono con il fidanzato di quest'ultima e altre persone e trascorsero i successivi tre giorni in una casa vicino a un lago.

L'amica incriminata dopo la scomparsa della donna – Il 23 maggio 2010, interrogata dopo la scomparsa di Beth, Jenny dichiarò di averla lasciata alla stazione, dove l'amica avrebbe dovuto prendere un treno per tornare a casa. Beth, però, non salì mai su quel treno. Da quel giorno non fu registrata più alcuna attività sul cellulare, sul suo conto bancario e sulle sue carte di credito. La sua amica venne anche incriminata per intralcio alla giustizia e per falsa testimonianza, ma le accuse vennero successivamente ritirate. Anni dopo la scomparsa, un giudice ha accolto la richiesta fatta dal marito Scott Bentley per morte presunta. Poi la triste verità. Cosa sia successo durante quel weekend del 2010 rimane comunque un mistero. Non è stato possibile capire come sia morta Beth: “Stiamo cercando di vivere nel modo più normale possibile – ha detto il marito, rimasto solo con i loro tre figli – La vita non si ferma. Siamo riusciti a farcela”.