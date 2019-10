Sta suscitando scalpore in Portogallo la vicenda del bambino nato senza naso, occhi e parte del cranio. Anomalie di cui i genitori non erano mai stati informati prima della nascita del piccolo, all'inizio di ottobre. Il medico che ha seguito la coppia, Artur Carvalho, è stato sospeso per negligenza, come riferisce la Bbc online. Sarebbero venute alla luce altre denunce a suo carico, risalenti a più di un decennio fa, e relative ad altri casi nei quali il dottore non avrebbe informato i genitori di gravi problemi di salute dei loro figli.

Il piccolo Rodrigo è nato il 7 ottobre nel Sao Bernardo Hospital di Setùbal, a sud di Lisbona. La madre era stata sottoposta a tre ecografie nel corso della sua gravidanza. Dagli esami, effettuati in una clinica privata, non erano emersi elementi preoccupanti e il medici aveva sempre rassicurato che tutto stava procedendo per il meglio. Discorso diverso dopo un esame 5D fatto dalla mamma al sesto mese di gestazione, in un altro centro: alla donna era stata prospettata la possibilità di anomalie fetali, che tuttavia sarebbero state di nuovo escluse dal dottor Artur Carvalho.

Alla nascita del piccolo, il problema è emerso chiaramente, e il padre e la madre hanno presentato denuncia in tribunale contro il medico. Il bimbo, che secondo i sanitari aveva pochissime possibilità di sopravvivere, è ancora ricoverato in ospedale.