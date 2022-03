Leila di nuovo mamma dopo aver perso tre figli in un tragico incidente: “Un dono dal cielo” Leila e Danny Abdallah hanno perdonato pubblicamente l’uomo che ha travolto e ucciso i loro tre figli e oggi, dopo due anni dalla tragedia, Leila ha partorito una bambina.

A cura di Enrico Tata

A Sydney, Australia, una mamma ha dato alla luce sua figlia dopo averne persi altri tre in un terribile incidente avvenuto il primo febbraio 2020. Sienna, 8 anni, Angelina, 12, e Antony, 13, sono morti insieme alla cuginetta di 11 anni, investiti da un'automobile mentre stavano passeggiando sul bordo della strada per andare a prendere il gelato. Leila e Danny Abdallah hanno perdonato pubblicamente l'uomo che ha travolto e ucciso i loro tre figli e oggi, dopo due anni dalla tragedia, Leila ha partorito una bambina. "Dio ci ha benedetti con un dono dall'alto": le parole con cui aveva annunciato su Instagram di essere incinta.

"La famiglia Abdallah è orgogliosa di annunciare la nascita del nostro 7° figlio nella nostra famiglia. La piccola Abdallah è nata il 18 marzo 2022 alle 7:40, il suo peso è di 3,3 kg e la sua altezza è di 51 cm. La nostra bambina è in buona salute. Antony, Angelina e Sienna in cielo, Liana, Alex e Micheal con noi (gli altri due figli della coppia ndr.). Dio ha risposto alle nostre preghiere. Il Signore dà e il Signore prende sia benedetto il nome del Signore". Con queste parole la coppia ha annunciato al nascita del piccolo.

"Grazie a Dio è andata bene, è stato così surreale quando l'ho vista per la prima volta, è bellissima, mi sono sentita così felice che ho pianto lacrime di gioia", ha raccontato la signora Adballah al Daily Telegraph. Come detto, la famiglia ha perdonato pubblicamente l'autista che ha investito i quattro bambini e ha aperto una pagina Instagram intitolata "I4five", io perdono, "in memoria dei nostri quattro angeli Antony, Angelina, Sienna 3 Veronique".