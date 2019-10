in foto: Le foto pubblicate da Stephanie McDonough su Facebook

Stephanie McDonough e David Burrows, una coppia di fidanzati che vive nel Regno Unito, stavano felicemente gustando il loro cibo d’asporto comprato venerdì sera in un ristorante cinese di Newtown quando si sono accorti che nel loro maiale al curry c’era quello che sembrava un grosso dente umano. È stato David, trentotto anni, ad accorgersi che nel piatto c’era qualcosa che con la pietanza non c’entrava proprio nulla: come raccontato dalla fidanzata, l'uomo mentre stava mangiando improvvisamente ha sputato qualcosa nel piatto. “All’inizio pensavamo fosse un osso, ma invece è sicuramente un dente”, ha raccontato Stephanie, ventinove anni, che ha pubblicato su Facebook le foto del disgustoso ritrovamento per mettere in guardia altri clienti di quel ristorante. I due fidanzati, come riportano i media locali, hanno spiegato di aver controllato entrambi che quel dente non appartenesse a nessuno dei due e, sicuri di questo, hanno telefonato al ristorante cinese.

“Ho telefonato al ristorante quella sera e il direttore ha cercato di convincermi che era un pezzo di maiale o una cipolla o un altro ingrediente. Ma era un dente”, ha raccontato ancora la donna, che si è detta preoccupata di come quel dente possa essere arrivato nella loro carne. “È stato sputato lì dentro o è caduto? Sono sicuro al 90 percento che è un dente umano”, ha detto ancora temendo soprattutto per il pericolo di batteri. Dopo la denuncia della coppia, sono in corso dei controlli sul ristorante. Quello che sembrerebbe un dente, intanto, al momento si trova avvolto in pellicola trasparente e sacchetti di plastica nel congelatore della donna. Il post su Facebook di Stephanie ha ottenuto finora oltre cinquemila condivisioni.