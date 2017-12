Era diventato una stella dei social network grazie alle sue impavide imprese ad alta quota. Wang Yong Ning era un grande appassionato di buildering: si arrampicava sui palazzi e faceva pericolosi esercizi sospeso nel vuoto, il tutto con tanto di selfie e video da condividere con i followers. Ma durante qualcosa è andato storto. Il nove novembre il 26enne cinese è stato trovato privo di vita ai piedi di un grattacielo nella città di Changsha, il giorno prima il ragazzo aveva pubblicato sul social asiatico Weibo il video in diretta della sua tragica impresa. Nel breve filmato si vede Wang che prova a far forza sulle sue braccia, ma perde la presa e si lascia andare, cadendo nel vuoto. Da quel giorno il ragazzo non ha postato più video o foto che lo ritraevano in una delle sue imprese. Per questo motivo, i suoi fan hanno subito cominciato a pensare al peggio. Solo nei giorni scorsi è arrivata la conferma del decesso da parte di amici e parenti di Wang. Su Weibo e gli altri social network in tantissimi hanno pubblicato messaggi di cordoglio per il 26enne: c'è stato chi gli ha augurato un riposo sereno e chi ha commentato: "Si dice che non c'è dolore in paradiso".

Quello dei ‘selfie estremi’ è una moda che sta spopolando pericolosamente negli ultimi tempi. Lo scorso febbraio abbiamo scritto di Viktoria Odintsova, una modella di 22 anni finita al centro delle polemiche degli utenti della Rete per un video caricato su Instagram. La giovane appare sulla cima di un grattacielo di Dubai mentre si sporge, rimanendo aggrappata al ragazzo solo con un braccio. Chiaramente il post ha ricevuto tanti migliaia e migliaia like, ma allo stesso tempo sono arrivate diverse critiche nei confronti della ragazza. Le immagini sono state considerate davvero troppo spericolate, nonché un pessimo esempio per le nuove generazioni.