Tutti i costumi di Squid Game da indossare a Halloween Quella di Squid Game è ormai una vera e propria mania: la serie tv presentata da Netflix è già da record e ha tenuto incollati 111 milioni di spettatori. Mentre c’è chi è già in attesa di una seconda stagione, per gli amanti del cosplay o per chi vuole travestirsi diversamente a Halloween, sono disponibili su Amazon i costumi ispirati a Squid Game: vediamoli tutti nel dettaglio, dalle tute verdi dei personaggi del gioco alla bambola gigante.

La serie sudcoreana da record Squid Game, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, è ormai diventata un vero e proprio fenomeno culturale. A partire dal 17 settembre, infatti, è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix e ha già raccolto 111 milioni di spettatori.

C'è chi già cerca news sulla seconda stagione, mentre in molti sono pronti ad acquistare tutti i gadget ispirati a Squid Game disponibili su Amazon. Per gli appassionati del cosplay o anche per chi intende travestirsi in modo originale a Halloween, su Amazon è possibile selezionare anche diversi costumi ispirati alla serie di successo Netflix.

Le tute verdi e bianche dei 456 concorrenti di Squid Game che cercano di sopravvivere alle prove del gioco per ottenere il ricco montepremi di 45.600.000.000 Won, oppure le tute rosse complete dei guardiani con le maschere, ma anche il costume della bambola gigante protagonista della prima puntata: ecco tutte le idee per dei travestimenti perfetti in stile Squid Game.

I costumi per Halloween ispirati a Squid Game

Se siete appassionati dell'ormai serie di successo Netflix e avete intenzione di travestirvi come i protagonisti del k-drama, non vi resta che dare un'occhiata alle proposte di Amazon realizzate sui costumi originali di Squid Game.

Costumi guardie Squid Game

Tra i gadget iconici della serie tv fenomeno su Netflix troviamo sicuramente i costumi delle guardie di Squid Game, con tutti gli accessori integrati. L'uniforme rossa con maschera, guanti e cintura è disponibile su Amazon e si può scegliere tra i vari ruoli e responsabilità in base alla maschera stessa: con triangolo, quadrato o cerchio. Per cavalcare l'onda Squid Game anche a Halloween, questo costume è ideale, specie per chi vuole interpretare il ruolo del "cattivo".

Uniforme identificativa dei giocatori di Squid Game

Per chi, invece, vuole interpretare il ruolo dei protagonisti indiscussi della serie di successo Netflix, ovvero i giocatori del k-drama, è senz'altro da valutare l'acquisto della tuta identificativa dei giocatori di Squid Game. Non solo il personaggio numero 067 ma anche il costume del numero 001 oppure la tuta del numero 456. Su Amazon, inoltre, è possibile acquistare anche solo un singolo pezzo, che sia la felpa dei giocatori di Squid Game o il pantalone verde della serie diventato ormai un cult.

Costume della bambola gigante di Squid Game

Il personaggio più eclettico ma anche più inquietante di Squid Game è senz'altro la bambola gigante che apre la serie tv sudcoreana e protagonista della prima puntata. Il costume della bambola gigante di Squid Game è perfetto per la notte di Halloween e su Amazon ne è disponibile una versione compresa di maschera. Basterà recitare «Uno, due, tre, stai là!» per terrorizzare tutti.

Maschere Squid Game

Cerchio, triangolo, quadrato o maschera di Front Man, l'antagonista principale della serie? Per chi ha intenzione di acquistare solo le maschere di Squid Game e evitare l'acquisto di costumi completi, su Amazon sono disponibili articoli singoli che possono fare al caso vostro, come la maschera con cerchio, quella con triangolo o quella con quadrato, per non dimenticare la maschera di Front Man, il cattivo più cattivo di Squid Game.