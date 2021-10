Squid Game, 10 gadget imperdibili per i fan della serie Squid Game è la serie tv coreana del momento che ha scalato tutte le classifiche su Netflix, decretandosi fin da subito una serie cult. Dalle Vans bianche alle maschere e ai costumi, fino ad arrivare alle formine per i biscotti al caramello, vediamo quali sono i gadget di Squid Game da acquistare su Amazon, perfetti anche per Halloween o per Carnevale.

Squid Game è la serie tv del momento, scritta e diretta dal regista coreano Hwang Dong-hyuk, che affronta in maniera cruenta la disparità sociale, aumentata in seguito alla crescita economica del dopoguerra. I protagonisti della storia sono 456 persone che, a causa di problemi economici e personali, vivono un momento di difficoltà. Una misteriosa organizzazione invia loro un biglietto con un simbolo per invitarli a partecipare ad un gioco per bambini il cui premio in denaro è di 45.600.000.000 Won (circa 33 milioni di euro).

Vince chi sopravvive, nel senso letterale del termine.

Suspance, tensione e avventura: sono questi i punti cardine della serie che hanno tenuto incollati milioni di spettatori davanti lo schermo, battendo ogni record e facendo diventare la serie anche un vero e proprio trend. Sono, infatti, tantissimi i gadget a tema Squid Game, come le tute divisa indossate dai protagonisti, le Vans slip on bianche, tra le più richieste, fino ad arrivare alle formine per i biscotti al caramello, tutti disponibili su Amazon. Ecco quali sono!

1. Vans UA Classic Slip-On

Uno degli accessori più ricercati, che la serie Squid Game ha fatto diventare un vero e proprio trend, sono le sneakers Slip-On bianche della Vans, che hanno registrato un incredibile impennata nelle vendite. Non evidenti fin dalla prima puntata, successivamente diventano tra le protagoniste indiscusse della serie, destando curiosità ed interesse nei fan. Le sneakers in tela bianca, senza lacci e senza marchi visibili, completano infatti la divisa dei 456 giocatori.

2. Tuta verde giocatori

La tuta verde con il numero identificativo di Squid Game è la divisa che indossano i giocatori durante le sfide che devono superare. Tra le più richieste del momento, questa tuta è perfetta anche per gli amanti del cosplay o come costume per Halloween. La giacca con zip con collo alto e i pantaloni larghi con elastico in vita caratterizzano la tuta verde e bianca, diventata simbolo del gioco per la sopravvivenza.

3. Uniforme rossa dei guardiani

Se invece volete interpretare il ruolo dei cattivi, anche l' uniforme rossa con maschera dei guardiani di Squid Game è disponibile su Amazon, insieme alla maschera. Perfetta per Halloween o per Carnevale, la tuta integrale rossa si compone anche di cappuccio e guanti per un look a tema sensazionale.

4. Maschera Front Man

Front Man è l'antagonista principale della serie e indossa una maschera squadrata nera. Ideale per completare il costume di Halloween e ricreare l'atmosfera del gioco, la maschera è disponibile su Amazon al costo di 9,99 euro.

5. Costume bambola gigante

"Uno, due, tre, stella!" come non lo avete mai visto: la bambola meccanica di porcellana gigante è la protagonista della prima puntata della serie e, su Amazon, è disponibile il suo costume, perfetto per spaventare ad Halloween. Realizzato in poliestere, il costume comprende anche la maschera che ritrae il volto della bambola.

6. Sveglia bambola gigante

Un gadget divertente ed originale è la sveglia che riproduce la bambola gigante di Squid Gamed, il cui suono è esattamente quello della serie tv. Un modo sicuramente spaventoso per svegliarsi e iniziare la giornata proprio come i protagonisti della serie o, perché no, per terrorizzare gli amici!

7. Biglietti Squid Game

La riproduzione dei biglietti di invito ai giochi di Squid Game ricevuti dai partecipanti della sfida è un gadget d'effetto irrinunciabile. Su ogni biglietto è raffigurato un simbolo: cerchio, triangolo, quadrato e il numero di telefono da contattare per partecipare al gioco. Una perfetta idea per giocare con i propri amici e rivivere le avventure dei personaggi della serie. Ogni motivo sulla carta rappresenta diversi significati, il che rende il tutto ancora più misterioso ed interessante.

8. Action Figure Squid Game

Un gadget che non può mancare quando si parla di serie tv o cartoni di grande successo sono le Action Figure, ovvero i modellini dei personaggi in stile Funko Pop. Su Amazon sono disponibili le action figures dei guardiani in uniforme rossa e l'action figure del terribile Front Man.

9. Formine per biscotti al caramello

Le formine per cuocere i biscotti al caramello con disegni come la stella o l'ombrello riprendono uno dei giochi che si svolgono nella serie, ovvero il cosiddetto gioco del caramello, che consiste nel riuscire a ritagliare i biscotti senza romperli. La serie è ricca di riferimenti alla tradizione coreana e questi biscotti raffigurano i Dalgona, ovvero una specie di lecca lecca ottenuti semplicemente sciogliendo dello zucchero sul fuoco con il bicarbonato.

10. Felpa con cappuccio Squid Game

Infine, terminiamo con un altro gadget indispensabile per gli appassionati della serie, ovvero la felpa con cappuccio a tema Squid Game. Realizzata in cotone e poliestere, la felpa per bambini è ideale per portare nella vita di tutti i giorni un pizzico di fantasia.