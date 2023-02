San Valentino 2023: 25 libri sull’amore da regalare a lui e lei per far battere il cuore Conoscete un modo migliore per dichiarare il proprio amore a qualcuno, se non i libri? Per questo San Valentino 2023, ecco qualche suggerimento a tema letterario per arrivare dritti al cuore.

Qual è il regalo giusto per San Valentino? Certamente un libro. Affidare ad una grande penna l'espressione dei vostri sentimenti vi permetterà di arrivare dritti al cuore di chi amate e di risultare romantici e sorprendenti. Tutto quello che dovrete farà sarà aggiungere una dedica personale all'inizio del libro, per rendere quel dono qualcosa dal valore inestimabile.

Ma qual è il titolo giusto? Nella sezione "libri" di Amazon trovate una vasta scelta, dalla letteratura classica a quella contemporanea. Potete puntare alla storia che più vi sembra simile alla vostra o al suo libro preferito: basterà ascoltare il vostro cuore. Ma se proprio non riuscite a prendere una decisione, potete provare a scegliere tra uno dei titoli che abbiamo raccolto per voi.

Mille luci sulla Senna

Non si può certo definire una bella giornata, quella in cui scopri di aver perso il lavoro, Joséphine Beauregard lo sa bene. A complicare le cose, la lettera di un notaio tramite cui scopre di aver ereditato l' houseboat di suo zio, defunto qualche tempo prima. Decisa a venderla, la ragazza si troverà alle prese con un inquilino imprevisto e molto testardo. Ma se un incidente si rivelasse l'occasione per una svolta inaspettata e molto romantica? Mille luci sulla Senna è il libro giusto da regalare a chi vuole sognare ad occhi aperti.

Incontro alla Villa delle stoffe

L'ultimo atteso volume della saga La villa delle stoffe, Incontro alla Villa delle stoffe, è il regalo perfetto per chi ha già divorato tutti gli altri libri. In questo sesto capitolo della vicenda, la signora Melzer dovrà prendere decisioni importanti per poter salvare il suo matrimonio, messo in crisi dalla distanza geografica che lei stessa ha messo tra lei e suo marito e da una donna fin troppo vicina a Paul. Sullo sfondo, la Seconda Guerra Mondiale, che rendere incerta e tumultuosa la sorta della Villa Delle stoffe.

Beatrice. Un amore senza tempo

Ogni giorno, quando arriva alla stazione per prendere il treno che la porta a lavoro, Beatrice viene attirata da una borsa rossa abbandonata, a cui nessuno sembra fare caso. Dopo diversi giorni, presa dalla curiosità, decide di raccoglierla e di curiosarci dentro. E così che, all'improvviso, si ritroverà a vivere la vita di un'altra donna, viaggiando tra le sue emozioni e i suoi sentimenti. Beatrice. Un amore senza tempo è il libro giusto per i sognatori ad occhi aperti che amano vivere mille vite.

Chocolat

Reso famosissimo dal film che ha emozionato chiunque lo abbia guardato, Chocolat racconta la storia Anouk Rocher, una giovane e sensuale ragazza che, arrivata nell'anonimo paesino francese di Lansquenet, decide di rilevare una vecchia pasticceria, trasformandola in un posto decisamente sopra le righe e molto più caotico di quanto quel tranquillo luogo si aspettava, ma anche il luogo in cui la gente trova rifugio e consiglio, lasciandosi consigliare e travolgere dalla magia del cioccolato.

Orgoglio e pregiudizio

Un grande classico della letteratura è, senza alcun dubbio, Orgoglio e pregiudizio. Il romanzo di Jane Austen fa da sempre sognare i più romantici con la storia d'amore tra la giovane e povera Elizabeth Bennet e Mr Darcy, un ricco rampollo. La storia d'amore tra i due non sarà certo facile, ma sì sa, una storia d'amore non può essere appassionante, se tutto fila liscio.

It starts with us

Se volete conquistare il vostro primo amore, quello che vi serve è un libro fresco e giovane proprio come voi: It starts with us. Al centro della vicenda c'è Lily, donna e madre con alle spalle un divorzio. Proprio quando pensa che l'amore non sia più affar suo, la donna incontra Atlas, il suo primo grande amore. La passione e le emozioni che la travolgono sono incontrollate, ma la donna dovrà vedersela con il parere contrario di chi è intorno a lei, primo fra tutti il suo ex marito. Cosa deciderà di fare?

Dammi mille baci

Poppy Litcheld ha 9 anni e le idee molto chiare: collezionare mille baci; ovviamente, non può non lanciarsi in questa impresa senza coinvolgere il suo amico del cuore del momento, Rune Kristiansen. Ad un certo punto, però, Poppy deciderà, del tutto inaspettatamente, di non avere più niente a che fare con Rune. Dopo qualche anno, quando i due sono ormai al liceo, Rune torna in città, e ha tutta l'intenzione di scoprire cosa è successo davvero. Dammi mille baci è il libro perfetto per chi sta vivendo il suo primo amore.

Facciamo finta che mi ami

Tra i libri più discussi su TikTok in questo momento c'è Facciamo finta che mi ami di Elena Armas. Quando Catalina scopre che il suo bellissimo e affascinante ex fidanzato sarà il testimone di nozze di sua sorella, l'unica cosa che riesce a dire è che la faccenda non rappresenta un problema, perché anche lei si presenterà accompagnata da qualcuno. C'è solo un dettaglio: non è vero. A quel punto, però, l'unica alternativa è cercare un finto fidanzato. E sarà proprio questo a farla finire in un grande pasticcio.

Prima regola: non innamorarsi

Quando si parla di libri romantici, non si può non tenere presente Felicia Kingsley, le cui storie sono popolari soprattutto tra gli adolescenti, ma non solo. Prima regola: non innamorarsi è la storia di Nick Montecristo, un affascinante ragazzo che, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle numerose esperienze. La sua vita viene stravolta quando conosce Sylvie Coreau, una donna con la quale si ritroverà a collaborare durante una nuova sfida lavorativa. Riuscirà a collezionare un nuovo successo senza farsi destabilizzare da un interesse poco professionale?

Un giorno

Avete mai visto One Day? Il famoso film è tratta da un bellissimo libro di David Nicholls. Un giorno è la storia Emma e Dexter: la narrazione parte la sera prima della loro cerimonia di laurea. I due sono giovani e innamorati, davanti a loro c'è un futuro radioso ad attenderli. Ma che ne sarà della loro storia?

Via col vento

"Francamente, mia cara, me ne infischio!": anche questa citazione ci fa pensare ad un film, non è vero? E anche in questo caso tutto parte da un libro. Stiamo parlando di Via col vento, di Margaret Mitchell, che nel 1937 ha vinto il Premio Pulitzer ed è diventato in poco tempo un caso editoriale. La protagonista della storia è Scarlett O'Hara, un'altezzosa ereditiera disposta a tutto per difendere il suo patrimonio ed il suo onore, non senza dover gestire gli uomini.

Io prima di te

A proposito di libri diventati più che famosi anche grazie al film che ne è stato tratto e che vale la pena leggere e regalare a San Valentino, vi segnaliamo anche Io prima di te, di Jojo Moyes. I protagonisti sono Louisa e Will, due persone che non potrebbero essere più diversi. Ma sì, sa, l'amore non si ferma davanti a nulla, neanche di fronte al più terribile dei destini.

La meccanica del cuore

Si può vivere senza lasciarsi andare alle emozioni? La risposta è, ovviamente, no. Lo sa bene Jack, che per amore corre numerosi rischi, andando contro persino a se stesso e al suo cuore meccanico, che ha le fattezze di un orologio a cucù. La meccanica del cuore è libro perfetto da regalare a qualcuno che per tanto tempo si è tenuto al riparo dal sentimento più bello, ma adesso si dice pronto a lasciarsi andare.

L'amore ai tempi del colera

Un altro grande classico della letteratura è senza dubbio L'amore ai tempi del colera. In questo capolavoro, Marquez racconta dell'amore tra Fiorentino Ariza e Fermina Daza: il loro è un sentimento così forte che supera le distanze, il tempo e i divieti, rimanendo saldo e sempre vivo nonostante tutto e tutti.

Cyrano de Bergerac

Un grande classico è sicuramente Cyrano de Bergerac, il romanzo di Edmond Rostand nato come opera teatrale. La storia è ispirata ad un personaggio realmente esistito, di cui vengono tratteggiati i tratti caratteriali e sottolineati i punti di forza tanto quanto quelli di debolezza. Il suo punto debole più grande? Sua cugina, di cui è segretamente innamorato, seppur non ricambiato.

Il grande Gatsby

Jay Gatsby è innamorato di Daisy Fay. I due vivono un grande amore, ma, mentre lui è al fronte, lei sposa un famoso giocatore di polo di Chicago. Il grande Gatsby è la storia di un uomo disposto a tutto – veramente a tutto – pur di riconquistare la donna che ama.

Non lasciarmi

L'amore è tale in tutte le sue forme, non solo nel senso più romantico del termine. Se cercate un libro che lo esplori al di là di una coppia, vi consigliamo Non lasciarmi, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 2017. I protagonisti della vicenda sono Kathy, Tommy e Ruth, tre ragazzi cresciuti insieme in un collegio e abituati a condividere tutto.

Io, te e il mare

Io, te e il mare è il libro giusto da regalare se la vostra storia d'amore è agli inizi, ma anche se è ben avviata. Questo perché al centro del libro c'è l'amore in tutte le sue sfaccettature: passione, entusiasmo, risate, sintonia, legame, ma anche paura, tempesta, timore, dubbio, rabbia, dolore. Perché l'amore con l "a" maiuscola racchiude in sé tutto, e non si può pretendere che la perfezione sia solo bellezza. E la magia l'aggiunge il mare, bello anche quando è cupo e agitato.

È un giorno bellissimo

Grace Gilmore è bella, ricca e ha un futuro già tracciato che l'aspetta. Ma basta una notte per scombinare tutti i suoi piani e farle rimettere in discussione tutto. Così, decisa a stravolgere il suo percorso, la ragazza si ritrova a New York, dove si imbatte nei bellissimi occhi chiari di Channing. Se state cercando un libro romantico, che vi ridia speranza per la vita e per l'amore, È un giorno bellissimo è il libro che fa per voi.

La verità, vi spiego, sull'amore

Qual è la verità sull'amore? Cosa si nasconde davvero dietro questo sentimento all'apparenza sempre puro, nobile e portatore di gioia? Ce lo racconta Dora, la protagonista di La verità, vi spiego, sull'amore, un romanzo ironico, divertente e leggero, in cui si racconta cosa significa rimettersi in piedi dopo una delusione d'amore e come fare per coltivare l'amore più duraturo di tutti: quello verso se stessi.

La pimpinella: storia di un primo amore

Il primo amore, si sa, ci segna. Nel bene o nel male, è quello attraverso cui ci apriamo all'amore e dal quale impariamo cosa vuol dire affidarsi, lasciarsi andare, prendersi cura, entrare in simbiosi con qualcuno. E allora, La pimpinella: storia di un primo amore è tenero e nostalgico.

Love Story

Certamente triste e commovente, ma assolutamente imperdibile è Love Story, il grande romanzo di Erich Segal che commuove gli innamorati da generazioni. Oliver Barrett IV e Jennifer Cavilleri si amano infinitamente, anche se sono l'uno l'opposto dell'altra. Il loro folle amore, però, viene ben presto messo a dura prova dalla vita.

Un uomo

Un uomo è la storia di Alekos Panagulis, il grande amore della scrittrice. In queste pagine, edite dopo la morte dell'uomo, la Fallaci racconta la sua storia, con l'unico intento di rendergli giustizia. E quale atto d'amore può essere più nobile? Un libro commovente, una delle più grandi dichiarazioni d'amore di tutti i tempi.

Un amore

Un affermato architetto di quasi 50 anni scopre per la prima volta l'amore grazie a Laide, una minorenne conosciuta in una casa d'appuntamenti. Un amore è una storia tormentata in cui due mondi opposti si incontrano loro malgrado, senza riuscire più a scindersi.

Lettere a Milena

Lettere a Milena è una raccolta di lettere scritte dal 1920 al 1923 da Franz Kafka a Milena Jesenská, giornalista e traduttrice. I due si erano conosciuti un anno prima dell'inizio delle lettere, per questioni lavorative e la loro storia si è interrotta dopo un anno: nel mezzo, un grande amore messo nero su bianco.