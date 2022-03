Libri personalizzati per la Festa del papà, 5 tipologie da regalare per renderli felici Per stupire i papà il 19 marzo i libri personalizzati sono il regalo perfetto: economici e originali, possono essere resi unici sia dai bambini che dagli adulti, per una Festa del papà davvero speciale.

La Festa del papà è ormai alle porte, ed è dunque arrivato il momento di scegliere cosa regalare il 19 marzo. Se prodotti hi-tech e set LEGO sono di certo pensieri graditi, un regalo fatto con le proprie mani è ancora più speciale. Se non volete partire da zero, potete orientarvi sui libri personalizzati, un'idea regalo unica e originale da decorare e compilare come si preferisce, rendendolo un oggetto inimitabile che scioglierà il cuore del proprio papà.

Adatti anche ai bambini molto piccoli che non sanno ancora leggere e scrivere, i libri da personalizzare con pensieri e fotografie possono essere regalati anche dagli adulti a un padre in là con gli anni di cui vogliono conservare ricordi ed esperienze di vita sotto forma di diario.

I libri personalizzati, inoltre, sono un regalo economico: su Amazon ce ne sono di tantissime tipologie diverse, quasi tutti sotto i 10€. Noi abbiamo individuato cinque categorie principali: libri personalizzabili, libri da completare, diari padre-figli, diari dei ricordi e album fotografici, pensati per adulti e bambini di diverse fasce d'età.

1. Libri personalizzabili

Disegni colorati, brevi frasi e tanto spazio per la creatività: i libri personalizzabili sono perfetti per i bambini dai 3 anni in su che si divertiranno con pennarelli e matite a rendere unico il regalo per il papà. Se i bimbi sanno già leggere e scrivere, i libri Il mio papà o Per il mio papà sono l'ideale: entrambi hanno 38 pagine tutte da scoprire, caratteri grandi facili da leggere e brevi sezioni da compilare con caratteristiche e abitudini del papà. Se invece si tratta di bambini molto piccoli, vi consigliamo Ho il papà più bello del mondo, un libro in cui su ognuna delle pagine c'è un disegno da colorare e una breve dedica già scritta.

2. Libri da completare

Pensati per bambini dai 6 anni in su in grado di scrivere in autonomia, i libri da completare lasciano ancor più spazio alla fantasia del bambino, che sarà l'autore di un libro scritto con le sue mani. Potrà infatti descrivere cosa gli piace fare con il papà grazie agli spunti di Papà ho scritto un libro su di te, oppure elencare le ragioni per cui adora il papà in 30 motivi per cui mio papà è il migliore. Una vera e propria storia è invece quella che è possibile creare con il libro Il mio papà non ha i capelli, in cui i bambini scoprono che fino hanno fatto i capelli del papà attraverso disegni, testi e tanti giochi. Dello stesso autore sono disponibili anche le versioni per i papà con gli occhiali e per i papà con la barba.

3. Diari padre-figli

Se i libri da compilare sono opera solo del bambino, i diari padri-figli vanno invece scritti a quattro mani, adatti dagli 8 anni in su e utili anche in caso di figli adolescenti per imparare a conoscerli (e conoscersi) meglio. Questi libri offrono infatti diversi spunti di discussione e confronto, perfetti per facilitare la comunicazione tra il papà e i suoi figli, con sezioni da compilare con i propri pensieri. I libri Tra Me e Papà, nella versione per figlio e in quella per figlia, contengono ben 112 pagine ricche di domande su diversi argomenti, sia leggeri che più profondi. Più breve è invece Il mio super papà, che include anche alcune pagine con tenere frasi da dedicare al papà.

4. Diari dei ricordi

I diari dei ricordi rendono il papà protagonista: sarà lui infatti a dover raccontare la sua storia, rivivendo aneddoti ed esperienze che hanno caratterizzato la sua vita. Compito dei figli sarà annotarle, per poi custodirle gelosamente e tramandarle alle future generazioni. Libri di questo tipo, come Papà scriviamo la tua storia o Papà parlami di te, sono un modo originale di conservare i ricordi di famiglia, il regalo perfetto da parte di figli adulti per un papà non più giovanissimo di cui non si vuole perdere la memoria. Ai neopapà è invece dedicato Papà scrivi qui tutte le cose che ti vuoi ricordare di me, un diario dei ricordi in cui i papà possono annotare pensieri, sensazioni ed emozioni vissute nei primi giorni di vita del figlio, da rileggere insieme una volta cresciuto.

5. Album fotografici

Da creare e personalizzare a tutte le età, gli album fotografici permettono di ricordare in modo originale i più bei momenti vissuti insieme al papà, con pagine vuote da personalizzare con foto, disegni, scritte, adesivi o ciò che si preferisce per dirgli quanto è speciale. Su Amazon ci sono alcuni modelli dedicati proprio alla Festa del papà, come l'album di Pirantin con copertina in legno con la scritta "dad" intagliata, oppure quello di Franz Dani, dedicato al primo supereroe di tutti i bambini. Our Adventure Book è invece un album generico, ma perfetto per rivivere tramite foto e brevi resoconti tutte le avventure vissute insieme al papà.