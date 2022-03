I 10 migliori set LEGO da regalare e costruire insieme per la Festa del papà 2022 Per celebrare la Festa del papà c’è bisogno di un regalo unico e, perché no, che permetta ai figli di trascorrere un po’ di tempo insieme ai papà. Ecco, quindi, i 10 migliori set LEGO da regalare per il 19 marzo e da costruire insieme: la Vespa 125, la moto da corsa, la Fender Stratocaster e molti altri.

Il 19 marzo 2022, giorno della Festa del Papà, è alle porte. Se state pensando a un regalo unico e originale per stupire il vostro papà, utile anche per trascorrere più tempo insieme a lui, perché non orientarsi su un modellino LEGO da costruire insieme? L’hobby dei mattoncini, infatti, mette d’accordo proprio tutti, adulti e bambini, vi permetterà di dedicare del tempo al vostro babbo e di rendere ancora più solido il rapporto padre-figlio/a.

Per aiutarvi nella scelta del set migliore, vi proponiamo i 10 regali LEGO più originali da fare il 19 marzo: dal casco di Boba Fett per i fan di Star Wars, alla Vespa Piaggio anni ’60, passando per il pickup o per la moto da corsa BMW.

1. LEGO Pickup – Il modellino anni '50

Per i papà che amano il design vintage e la vita di campagna, il set LEGO della linea Pickup è il regalo ideale da fare il 19 marzo. Il modellino, infatti, riproduce nei minimi particolari un veicolo agricolo degli anni '50 e costituisce un articolo da esposizione unico, con i suoi 1.677 pezzi e una lunghezza di 33 cm. È ricco di dettagli realistici, come i parafanghi laterali, le portiere apribili, il portellone, le sponde rimovibili, e persino il motore a vista sotto il cofano. Il set include anche accessori complementari come una carriola, un annaffiatoio, delle verdure, un barile di latte, una cassetta di zucche, una ghirlanda e un pacco regalo.

2. LEGO per Vespa – Il modello 125 anni '60

Ideale da regalare il 19 marzo ai papà appassionati di moto d'epoca, il set LEGO per costruire una Vespa 125nasce in occasione del 75o anniversario dell'iconico modello Piaggio, simbolo per eccellenza del design italiano degli anni '60 e tributo a La dolce vita. È composto da 1106 pezzi ed è disponibile in un particolare azzurro polvere. Riproduce le linee morbide ed eleganti del veicolo a due ruote e include anche due accessori: un casco e un cestino con bouquet di fiori.

3. LEGO Ideas – La nave in bottiglia

Perfetto da montare insieme ai bambini e da regalare ai papà che amano il mare e la navigazione, il set LEGO per costruire la nave in bottiglia è un vero e proprio oggetto di design, ideale da esporre su una mensola e utilizzare come elegante complemento d'arredo. È composto da 953 mattoncini e riproduce un'imbarcazione con ponte rialzato a poppa, alloggi del capitano, cannoni, alberi, coffa e altri dettagli, tra cui vele e una bandiera. Il supporto, inoltre, comprende una bottiglia trasparente con targhetta incisa con la scritta “Leviathan” e una bussola (non funzionante) con rosa dei venti e ago girevole.

4. LEGO City Fire – La caserma dei pompieri

Per i papà più coraggiosi e sprezzanti del pericolo, il playset LEGO della caserma dei pompieri è il regalo perfetto da fare il 19 marzo e costruire insieme ai propri bambini. Si compone di 509 pezzi e riproduce una caserma dei pompieri a tre piani, con ufficio, sala relax e torre di avvistamento, un piccolo molo e un garage separato con piattaforma di atterraggio del drone, montabile e incluso. Inoltre, comprende tantissimi accessori e consente di simulare un incendio con fiamme costruibili, che il comandante dei vigili del fuoco, i 3 pompieri e il cane pompiere riusciranno a placare.

5. LEGO Creator – L'albero di bonsai

Ai papà appassionati di piante, fiori e giardini zen, perché non regalare per il 19 marzo il set di LEGO per costruire un bonsai? Composto da 878 pezzi, questo vero e proprio oggetto di design riproduce una piantina artificiale con vaso rettangolare nero smaltato e supporto a doghe effetto legno. Alcuni elementi del modellino botanico sono realizzati in plastica di origine vegetale, mentre le foglie possono essere disposte in base al proprio estro o sostituite con dei piccoli fiori rosa.

6. LEGO City – Il modello di veicolo spaziale

Per i papà amanti dello spazio e i bambini o le bambine che desiderano diventare futuri astronauti, il set LEGO veicolo spaziale è perfetto da costruire insieme. L'articolo riproduce, nei minimi particolari e in 275 pezzi, un rover lunare della NASA, con tanto di ruote omnidirezionali, bracci di ispezione e altre funzioni ispirate al modello autentico. Inoltre, include anche accessori ed elementi aggiuntivi, come le 3 minifigure di astronauti, l'attrezzatura spaziale e un meteorite, utili a creare la giusta atmosfera extraterrestre.

7. LEGO Technic – La moto da corsa BMW M 1000 RR

Dedicata ai papà motociclisti, che amano le sfide e il modellismo, questo set LEGO della collezione Technic riproduce in maniera fedele, in scala 1:5, la superbike M 1000 RR di BMW, ed è perfetto regalare il 19 marzo. Si compone di ben 1920 pezzi e costruisce un modello realistico, caratterizzato dalla livrea rossa e blu, dal marchio BMW e dalle altre specifiche tecniche, come il cambio a 3 velocità, lo sterzo, le sospensioni, la trasmissione a catena e il motore a 4 pistoni. Inoltre, include anche due eleganti supporti, per esporre la moto da corsa una volta completato l'assemblaggio.

8. LEGO Architecture – I monumenti più celebri di Parigi

Per i papà che amano viaggiare e visitare grandi città, il set LEGO che riproduce i principali monumenti parigini sarà senza dubbio un regalo apprezzato il 19 marzo. Il kit, progettato in scala nei minimi particolari, si compone di 649 pezzi e consente di costruire le più importanti opere architettoniche della capitale francese: l'Arco di Trionfo, gli Champs-Elysées, la Tour Montparnasse, il Grand Palais, la Torre Eiffel e il museo del Louvre. Infine, appartengono alla collezione LEGO "Architecture" anche altre riproduzioni, come quella della skyline di Londra o del panorama urbano di Tokyo.

9. LEGO Ideas – La chitarra elettrica con amplificatore

Ideale da regalare ai papà più rock il 19 marzo, il set LEGO chitarra elettrica riproduce non solo una Fender Stratocaster degli anni '70, con tanto di tremolo, trasduttore, chiavi meccaniche, corde, adesivi con logo e tracolla in tessuto, ma anche l'amplificatore Princeton Reverb 65, provvisto di pannelli morbidi, scheda audio interna, serbatoio di riverbero e altoparlante. Si compone di 1079 pezzi e include, oltre agli accessori, un libretto informativo sulla storia dello strumento e del designer che ha ideato il set.

10. LEGO Star Wars – Il casco di Boba Fett

Perfetto da regalare ai fan di Star Wars per la festa del papà, il set LEGO per costruire il casco di Boba Fett omaggia uno dei cacciatori di teste più spietati dell'universo di Guerre Stellari. Si compone di 625 mattoncini, non occupa molto spazio, ma è curato nei minimi particolari, e si inserisce in una vera e propria linea da collezione, che include anche il casco di Darth Vader e quello di Stormtrooper. È perfetto da costruire insieme ai propri bambini, magari dopo aver visto il vostro film preferito tra quelli della celebre saga intergalattica.