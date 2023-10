I prodotti sotto i 50 euro da non perdere per l’Amazon Prime Day di ottobre 2023 Per l’Amazon Prime Day di ottobre 2023 o Festa delle Offerte, ti presentiamo gli sconti imperdibili sotto i 50 euro su tantissime categorie merceologiche: casa, cucina, elettronica, cura della persona, moda e tanto altro.

Oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, è in corso la seconda giornata di sconti dell‘Amazon Prime Day di ottobre 2023: l'evento di promozioni imperdibili dedicate a tutte le categorie merceologiche, dalla casa all'elettronica, passando per la moda, la cucina, il design e tanto altro.

Ma quali sono le occasioni da non perdere sotto i 50 euro? Di seguito, potrai trovare le soluzioni più convenienti, ideali anche per giocare d'anticipo su alcuni regali di Natale: cuffie Bluetooth, dispositivi Amazon, accessori donna, gioielli, console e tanto altro, in sconto fino sl 60% per la Festa delle Offerte.

Come partecipare all'Amazon Prime Day di ottobre 2023

Per partecipare all'Amazon Prime Day di ottobre 2023, anche conosciuto come "Festa delle Offerte", ti basterà sottoscrivere l'abbonamento Prime di Amazon.

Se sei già cliente Prime, ti basterà effettuare il log-in con le credenziali del tuo account premium e avrai accesso agli sconti esclusivi disponibili fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 11 ottobre.

In caso contrario, puoi accedere al tuo account o crearne uno nuovo: sarà necessario cliccare sul menu a tendina laterale e, alla voce "Registrati", inserire le informazioni richieste. Gli abbonamenti Prime sono disponibili a un prezzo annuale di 49 euro o mensile di 4,99 euro, oppure di 24,95 euro all'anno o 2,49 euro al mese per studenti grazie al programma dedicato Amazon Prime Student: in entrambi i casi, potrai usufruire di una prova gratuita di rispettivamente 30 e 90 giorni e decidere se continuare a fruire dei tantissimi vantaggi Prime.

Altri sconti per la Festa delle Offerte Amazon

Altri sconti per la Festa delle Offerte Amazon

1. Friggitrice ad aria Cecotec

Durante le Festa delle Offerte, potrai acquistare la friggitrice ad aria Cecofry di Cecotec. Dotata di 1200 W di potenza, ti permetterà di cuocere pietanze succulente e saporite, risparmiando tempo e quantità di olio. Infatti, grazie alla sua capacità di 2, 5 litri, ti consentirà di cucinare un pranzo o una cena non solo per te, ma anche per altri 2 ospiti.

2. Cuffie Bluetooth Philips On Ear H4205Bl/00

Tra gli sconti in corso durante la Festa delle Offerte di Amazon, troviamo sicuramente quelli dedicati alla categoria dell'elettronica. Il primo prodotto che ti proponiamo sono le cuffie Bluetooth Philips On Ear H4205Bl/00, disponibili in blu e rosa. Offrono fino a 29 ore di riproduzione e assicurano una ricarica rapida.

3. Echo Dot di V generazione

Durante le 48 ore di sconti, il noto retailer online prevede anche occasioni imperdibili sui dispositivi Amazon, tra i quali il set composto da un Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) e un Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi). Grazie a questi device, infatti, potrai avere una casa intelligente e chiedere ad Alexa di aiutarti a gestirla in tuta comodità.

4. Echo Dot Smart Plug di Amazon

Se ti interessa acquistare soltanto lo Smart Plug di Amazon per Echo Dot, potrai trovarlo in sconto durante la Festa delle Offerte. Si tratta di una presa intelligente con Wi-Fi, collegata a un Echo Pop, l'altoparlante Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte e in grado di restituire un suono ricco e nitido.

5. Smartband HUAWEI Band 8

Ideale per monitorare le ore di sonno e motivarsi a fare attività fisica, la Smartband HUAWEI Band 8 monta una batteria con durata di ben 2 giorni. Questo dispositivo riconosce se stai correndo o camminando, oltre a rilevare i quattro principali stili di nuoto e misurare la frequenza cardiaca durante l'allenamento in vasca.

6. Smartphone a conchiglia artfone

Se hai intenzione di acquistare un cellulare per una persona anziana, ti consigliamo di non lasciarti sfuggire il modello di artfone, in sconto su Amazon proprio durante i Prime Day di ottobre 2023. Questo dispositivo, infatti, presenta un display a colori da 2,4 pollici, nitido, con design a conchiglia e pulsanti grandi, icone visibili del menu e volume alto.

7. Console da gioco retrò di Suyamir

Se ti consideri un gamer d'altri tempi, apprezzerai sicuramente la console da gioco retrò di Warmfunn, scontata per l'Amazon Prime Day di ottobre 2023. Infatti, supporta ben 10.000 giochi e più di 40 emulatori preinstallati e viene fornita con una scheda TF da 128 GB. Include due gamepad da 2,4 GHz ed ed è compatibile con display e proiettori con ingressi HDMI.

8. Regolabarba e rasoio elettrico Braun

Per sfoggiare una barba sempre in ordine e ben rifinita, potresti valutare l'acquisto di un regolabarba e rasoio elettrico Braun, in sconto per l'Amazon Prime Day di ottobre 2023. È adatto alla rifinitura di barba, naso e orecchie, ma consente anche di tagliare i capelli. Ha un'autonomia di 80 minuti ed è lavabile sotto l'acqua corrente.

9. Epilatore donna Braun Silk-épil

Tra gli sconti in corso per l'Amazon Prime Day di ottobre 2023, potrai trovare anche l'epilatore donna Braun Silk-épil. Monta una lamina oscillante e include un rifinitore, per gambe, ascelle e zona bikini, e un accessorio esfoliante. In più, possiede una testina arrotondata che si adatta alle forme del corpo.

10. Piastra per capelli Bellissima Imetec

Per avere capelli lisci e in ordine senza rischiare di rovinarli, ti proponiamo lo sconto sulla piastra per capelli Bellissima di Imetec. È caratterizzata da un rivestimento in ceramica e tormalina, ideale per ridurre l'effetto crespo. Consente di regolare la temperatura in 5 livelli, da 150 °C a 230 °C.

11. Testine Di Ricambio Pro Sensitive Clean di Oral-B

Se possiedi uno spazzolino elettrico, potresti approfittare delle promozioni di Amazon per acquistare le testine di ricambio Pro Sensitive Clean di Oral-B: un set di 8 testine, scontate al 56%. Sono ideali per rimuovere la placca ed effettuare una pulizia completa del cavo orale.

12. Orecchini Swarovski

Perfetti da regalare alla mamma, moglie o fidanzata, questi orecchini di Swarovski sono eleganti e preziosi. Si tratta di un accessorio raffinato, in grado di illuminare il viso e valorizzare qualsiasi look. Potrai acquistarli in sconto e anticiparti con i regali di Natale, approfittando proprio della Festa delle Offerte di Amazon.

13. Borsa a tracolla Kipling Gabbie

Pratica e versatila, questa borsa a tracolla Kipling è disponibile in tantissimi modelli e colori. Si tratta di un accessorio capiente e funzionale, adatto a qualsiasi outfit e realizzato in materiale resistente di elevata qualità.