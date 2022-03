I 20 migliori libri da regalare ad un neopapà o futuro papà: i titoli più interessanti del 2022 Per aiutare i futuri papà e i neopapà ad affrontare la nascita del primo figlio senza incertezze e preoccupazioni, ecco i 20 migliori libri sulla paternità, divertenti, ricchi di consigli pratici e informazioni, tutti caratterizzati da un pizzico di ironia.

Diventare papà è un’esperienza unica, carica di emozioni, dubbi e cambiamenti, per cui non ci si sente mai abbastanza pronti o preparati. Per rassicurare i neopapà o i futuri papà, dunque, perché non regalare un libro sulla paternità?

Le neomamme, infatti, hanno a disposizione centinaia di saggi e manuali, ma anche i futuri padri hanno bisogno di consigli pratici, suggerimenti e informazioni per affrontare questa fase della vita con la giusta dose di consapevolezza e ironia.

Pertanto, abbiamo selezionato i 20 migliori titoli per i neopapà e i futuri papà, saggi, guide e romanzi utili e interessanti, perfetti anche da regalare il 19 marzo, Festa del Papà.

1. Come essere un papà moderno, di Jordan Shapiro

Interessante ed educativo, Come essere un papà moderno, di Jordan Shapiro, è un libro che intende scardinare la concezione tradizionale di genitorialità, dominata per millenni dal patriarcato. L'autore elabora la sua tesi a partire da studi antropologici e psicologici, senza tralasciare quelli di genere, e propone una guida pratica per diventare papà illuminati e abolire gli stereotipi e le discriminazioni all'interno del nucleo famigliare.

2. Preparati! Guida pratica per neopapà, di Gary Greenberg e Jeannie Hayden

Ottimo per non farsi trovare impreparati quando nascerà il primo figlio, Preparati! Guida pratica per neopapà, di Gary Greenberg e Jeannie Hayden, è un manuale pratico e divertente, in grado di suggerire le principali tecniche per educare i bambini senza ansie e preoccupazioni superflue, oltre a fornire soluzioni pratiche per affrontare i problemi comuni a tutti i papà. Tutti i consigli contenuti in questo libro, inoltre, sono testati e approvati da esperti e neogenitori.

3. Siamo incinta!, di Giulia Fabbri

Per i futuri papà che vogliono saperne di più sul periodo della gravidanza, per sostenere al meglio la propria partner e conoscere le proprie responsabilità genitoriali, Siamo incinta! Il primo manuale di gravidanza per papà, di Giulia Fabbri, si rivela una lettura illuminante e utile. L'autrice, infatti, guida il neopapà alla scoperta di tutti i meccanismi, le paure e le emozioni che si generano durante i nove mesi, e dimostra che il ruolo paterno ha la stessa importanza di quello materno.

4. Papà 2.0. Guida pratica per i futuri papà, di Giacomo Morelli

Perfetto per i neopapà del terzo millennio, Papà 2.0. Guida pratica per i futuri papà di Giacomo Morelli rappresenta un vero e proprio kit di sopravvivenza. Nel manuale, l'autore, manager e padre di tre bambini, intende fornire dei consigli pratici, per risolvere quelle problematiche che si presentano quando arriva un nuovo bebè in casa. Arricchito da glossari, grafici, liste e informazioni tecniche, sarà molto apprezzato anche dalle future mamme.

5. Diventare papà: istruzioni per l’uso, di Jonas Weidner

Se voi e la vostra metà state pensando di avere un figlio, vi consigliamo Diventare papà: istruzioni per l’uso di Jonas Weidner, un libro che analizza il desiderio di diventare genitore, oltre a fornire importanti spiegazioni sulla gravidanza, il parto e il primo anno di vita del neonato. L'autore, giornalista e papà dal 2018, affronta anche temi spesso trascurati, come i cambiamenti relativi alle abitudini di coppia e gli aspetti burocratici a cui adempiere per l'arrivo di un nuovo bebè.

6. Mi è nato un papà, di Alessandro Volta

Agile e introspettivo, ideale per i papà che vogliono avere un punto di vista maschile sul periodo della gravidanza e del puerperio, Mi è nato un papà, di Alessandro Volta, è un saggio approfondito sui sentimenti e le paure sperimentate dai papà durante i nove mesi che precedono l'arrivo del loro primo figlio. Il libro, inoltre, è arricchito con numerose schede informative, utilizzate come supporto scientifico alla narrazione in prima persona dell'autore.

7. …Anch'io sono incinto, di Mark Woods

Per i papà che desiderano vivere a pieno il periodo della gravidanza e prepararsi a essere padri nel modo giusto, …Anch'io sono incinto, di Mark Woods, si propone di colmare la lacuna di testi per i futuri papà, in numero esiguo rispetto a quelli dedicati alle neomamme. L'autore racconta in maniera dettagliata ciò che accade, mese dopo mese, alla madre e al nascituro, spiega l'utilità degli esami a cui la puerpera è sottoposta, e fornisce consigli più specifici sui congedi parentali e sull'atteggiamento da assumere per rendere la maternità un momento condiviso e sereno.

8. Papà: Guida alla gravidanza maschile, di Giacomo Papi e Andrea Bozzo

Un vero e proprio classico dei manuali sulla paternità, Papà: Guida alla gravidanza maschile, di Giacomo Papi, viene ripubblicato con alcune modifiche e una veste grafica nuova, arricchita dalle illustrazioni di Andrea Bozzo. Questo saggio fondamentale ripercorre i cambiamenti e le emozioni che si susseguono "dal concepimento ai primi mille pannolini": i progressi del feto, le fasi della gestazione, i corsi preparto, gli esami da fare, i soldi da spendere e tanto altro.

9. Il manuale del papà, di Robert Richter e Eberhard Schäfer

Ideale per i papà desiderosi di scoprire tutti i segreti del ruolo che si accingono a ricoprire, Il manuale del papà, di Robert Richter e Eberhard Schäfer, rappresenta una guida completa, che incoraggia il futuro padre a partecipare in maniera attiva alla fase di gestazione e di post-parto, e a stabilire un contatto con il nascituro già a partire dalla gravidanza. Inoltre, il libro contiene consigli pratici relativi al primo anno di vita del neonato: come tenerlo in braccio, cambiargli il pannolino, come fargli dei massaggi o trascorrere del tempo insieme.

10. 100 consigli per un neopapà di una bimba, di Francesco Liera

Ottimo per chi è in cerca di un libro agile e utile da leggere, 100 consigli per un neopapà di una bimba di Francesco Liera raccoglie brevi perle di saggezza, riflessioni e suggerimenti, derivati dall'esperienza diretta dell'autore relativa al primo anno da papà. Questo breve pamphlet evidenzia gli aspetti positivi della genitorialità e invita a valorizzare tutti i momenti trascorsi con i propri figli, anche quelli più semplici.

11. Il linguaggio segreto dei neonati, di Tracy Hogg e Melinda Blau

Perfetto sia per il futuro papà che per la futura mamma, Il linguaggio segreto dei neonati, di Tracy Hogg e Melinda Blau, è un saggio interessante e approfondito sulla comprensione del bebè. Il libro incoraggia i neogenitori a instaurare un legame intenso con il neonato, e a cercare di comprenderne i bisogni e i desideri. Tutti i bimbi appena nati, infatti, sviluppano un linguaggio non verbale, che passa attraverso piccoli movimenti e tipologie di pianto.

12. Avremo un bambino, di Janet Balaskas e Yehudi Gordon

Al neopapà in cerca di un manuale scientifico e autorevole consigliamo Avremo un bambino. La guida pratica e completa per la gravidanza, il parto, i primi mesi, di Janet Balaskas e Yehudi Gordon. Gli autori, la pioniera del parto attivo e un ginecologo di lunga esperienza, instaurano un confronto istruttivo e costruttivo intorno ai temi legati alla nascita di un bambino, e ne affrontano le questioni fisiologiche e psicologiche: gli esercizi di preparazione al parto, i controlli medici, l'alimentazione, le cure quotidiane del neonato e molto altro ancora.

13. Storie per genitori appena nati, di Simone Tempia e Roberto La Forgia

A chi è in cerca di un libro tenero e commovente sulla genitorialità, Storie per genitori appena nati, scritto da Simone Tempia e illustrato da Roberto La Forgia, si configura come una raccolta di favole, suddivisa in base a diverse fasi della vita e in grado di mixare realtà e fantasia. Coinvolgente e a tratti geniale, è perfetto da leggere anche insieme ai propri bambini, magari prima di andare a letto.

14. Puoi farcela, papà, di Matt Coyne

Ironico e esilarante, ma anche divertente e realistico, Puoi farcela, papà. La quotidiana battaglia tra una creatura innocente e indifesa… e suo figlio appena nato racconta senza filtri l'esperienza diretta dell'autore e neopapà Matt Coyne, che, in un momento di sconforto, lancia un appello sul web, per sentirsi meno solo e trovare conforto nei miliardi di papà sconquassati dall'arrivo di un bebè. Onesto e spiritoso, questo libro sarà in grado di farvi ridere e riflettere insieme.

15. Manuale di sopravvivenza per neopapà, di Scott Mactavish

Per i futuri papà desiderosi di sapere cosa riserva loro il futuro dopo la gravidanza, Manuale di sopravvivenza per neopapà, di Scott Mactavish, costituisce una guida esilarante e pratica, in grado di analizzare, da un punto di vista maschile, il periodo che precede e segue la nascita di un bambino. Il libro prepara il papà a notti insonni, finanze dissestate e cambiamenti repentini, ma incoraggia il futuro genitore ad affrontare questa nuova avventura senza alcun timore.

16. Il porto sicuro, di Valerio Salvati

Per i futuri papà che cercano una voce amichevole e sincera, Il porto sicuro: Nautica emozionale per i papà del XXI secolo, di Valerio Salvati, è la lettura ideale. L'autore, papà e psicoterapeuta dell'età evolutiva, redige una sorta di "diario di bordo", sotto forma di lettera alla figlia, a cui affida le sue confidenze, le paure, le emozioni e le esperienze legate alla paternità, per scoprirsi padre e raccontare, mediante la scrittura, il viaggio più bello della sua vita.

17. Tutte le prime volte, di Paolo Longarini

Dedicato soprattutto ai futuri papà che aspettano una bambina, Tutte le prime volte. Educazione sentimentale di un padre e delle sue piccole grandi donne, di Paolo Longarini, è un racconto commovente, sincero e divertente sulle centinaia di prime volte che un padre affronta in qualità di genitore. Tra treccine fatte male e ginocchi sbucciati, l'autore racconta la propria esperienza con le due figlie, Irene e Chiara, che lo guardano sempre con i loro occhioni teneri e pieni d'amore.

18. Notti in bianco, baci a colazione, di Matteo Bussola

Narrazione poetica, piana e potente sulla paternità, Notti in bianco, baci a colazione, di Matteo Bussola, è il romanzo perfetto per i futuri papà, da leggere tutto d'un fiato. L'autore, padre di tre bambine piccole, mostra la bellezza del restare, dell'esserci, soprattutto nei momenti quotidiani. Tra baci della buonanotte, scarpe slacciate e dialoghi strampalati, scopre il mondo con occhi nuovi, curiosi e stupiti.

19. Da uomo a padre, di Alberto Pellai

La lettura giusta per chi cerca un libro esaustivo e scientifico sulla paternità, Da uomo a padre di Alberto Pellai analizza i bisogni emotivi dei "padri millennial", desiderosi di ricoprire non solo un ruolo normativo e protettivo, ma anche affettivo nella vita dei figli. La narrazione contiene storie esemplificative, casi clinici e informazioni importanti sul diventare papà, e segue il metodo della NPO (narrativa psicologicamente orientata).

20. Quasi padre, di Christian Bergamo

Per i futuri papà, che aspettano la nascita del loro primo figlio e devono ancora abituarsi all'idea di diventare genitori, Quasi padre, di Christian Bergamo, è il romanzo ideale da leggere. L'autore racconta tutto il carico emotivo che il futuro padre sente durante e dopo la gravidanza: la paura di non farcela o di non essere abbastanza, il desiderio di stare accanto alla propria compagna, ma anche la volontà di scoprire, giorno per giorno, come si diventa papà.