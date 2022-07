I 10 migliori dispostivi Apple da acquistare con gli Amazon Prime day 2022 Con gli Amazon Prime Day, i dispositivi Apple come iPhone, iPad, AppleWatch e i loro accessori sono disponibili a prezzi ribassati, con sconti fino al 40%. Ecco la lista delle migliori occasioni da non farsi scappare.

Grazie all'evento degli Amazon Prime Day tutti i clienti amazon Prime possono accedere a tantissimi sconti sui migliori dispostivi di elettronica, informatica e telefonia.

Fino alla mezzanotte del 13 luglio, i prodotti delle migliori marche diventano accessibili a prezzi ribassati, dando l'opportunità agli abbonati Amazon di rendere la propria casa e il proprio lavoro più smart e veloce.

Anche i dispositivi Apple, come iPhone, iPad, AppleWatch AirPods e i loro accessori, sono acquistabili con sconti fino al 40%. Le occasioni tra cui scegliere sono tante e vanno incontro a ogni tipo di necessità.

Orientarsi nell'ampia scelta potrebbe essere complicato e per questo abbiamo selezionato per voi le 10 migliori offerte sui dispositivi Apple da non lasciarsi scappare.

IPhone di ultima generazione, AirPods, iPad e molto altro diventano più accessibili con gli degli Amazon Prime Day. Ecco la lista delle 10 migliori offerte da non perdere per acquistare un dispositivo Apple a prezzi ridotti.

1. Apple Alimentatore duo MagSafe

L’alimentatore duo MagSafe permette di ricaricare con un semplice gesto i dispositivi certificati Qi e i modelli compatibili di iPhone e Apple Watch, nonché la custodia di ricarica wireless per AirPods. Per ricaricare basterà semplicemente appoggiare il dispositivo sull’alimentatore. Inoltre, si ripiega comodamente, così da poterlo portare ovunque si voglia.

40% di sconto ( – 54 €) su Apple Alimentatore duo MagSafe

2. Apple Alimentatore USB‑C da 20W

L'alimentatore USB-C da 20 Watt è pensato per adattarsi a tutti i dispositivi compatibili, in particolare per ricaricare iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9″ (terza generazione), oppure con iPhone 8 e i modelli successivi, sfruttando la funzione di ricarica veloce. Con questo caricatore a muro originale è possibile riportare i propri dispositivi Apple a piena carica, senza arrecare danni.

32% di sconto (- 8 €) su Apple Alimentatore USB‑C da 20W

3. Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe

Le Apple AirPods Pro sono resistenti al sudore e all'acqua e comode una volta indossati, grazie ai cuscinetti affusolati in silicone. Grazie alla custodia di ricarica MagSafe permettono più di 24 ore totali di ascolto. Con i sensori di pressione, invece, è possibile cambiare brano, rispondere alle chiamate e riagganciare con un semplice tocco. Il SetUp è semplicissimo: gli auricolari si collegano automaticamente al dispositivo che state usando.

26% di sconto ( – 72 €) su Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe

4. Apple AirPods Max – Rosa

Le Apple AirPods Max regalano un'esperienza di ascolto fuori dal comune, con tutta l'eleganza del design Apple. Il driver dinamico progettato da Apple riproduce un suono di alta qualità e ad alta fedeltà. La cancellazione attiva del rumore, invece, elimina i rumori esterni per un'immersione totale. Il rilevamento dinamico della posizione della testa, infine, crea un effetto surround come al cinema.

26% di sconto ( – 162,50 €) su Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe

5. Apple Watch Series 6

L' Apple Watch Series 6 è un dispositivo dal design contemporaneo e ricco di funzionalità. Con il modello GPS è possibile rispondere alle chiamate e ai messaggi, riuscendo a leggere sempre sullo schermo grazie al display Retina always-on. Inoltre permette di monitorare il proprio stato di salute (ECG e ossigeno nel sangue) nonché tenere sotto controllo la propria attività sportiva e i progressi fatti.

23% di sconto ( – 109€) su Apple Watch Series 6

6. Magic Mouse

Il Magic Mouse di Apple ha una forma ergonomica per una perfetta impugnatura e una base di appoggio molto stabile che scivola alla perfezione. La batteria integrata dura a lungo e si ricarica facilmente anche con la porta USB-C del computer, collegando il cavo intrecciato da USB-C a Lightning presente in ogni confezione.

-20% di sconto (-16 €) su Magic Mouse di Apple

7. Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro

L'iPhone 12 da 128 GB di memoria è resistente e innovativo. Il display Super Retina XDR in Ceramic Shield da 6,1″ permette una perfetta visione di foto, video e contenuti streaming, con la sicurezza di non scalfirsi anche nelle cadute accidentali. Inoltre ha una connessione 5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità. La doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision permette foto e riprese come una macchina fotografica professionale.

-18% di sconto (-16o €) su Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro

8. Apple iPad Pro 2021

Con l'apple iPad Pro 2021 è possibile lavorare, creare contenuti grafici di altissima qualità e divertirsi, contando su una batteria che dura tutto il giorno. L'incredibile display LiquidRetina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P permette di vedere le immagini chiare e definite in ogni dettaglio. La fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e l'inquadratura automatica migliorano la qualità delle videochiamate, mentre il FaceID per l’autenticazione eApplePay rendono questo dispositivo particolarmente sicuro.

-17% di sconto (-15o €) su Apple iPad Pro 2021

9. Apple iPhone 11 (64GB) – verde

L'iPhone 11 è uno dei migliori modelli del brand Apple. Grazie al display Liquid Retina HD da 6,1″ permette di guardare film e programmi in streaming in alta qualità. Inoltre, il sistema a doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K permette di scattare foto e girare video in modo ottimale in qualsiasi condizione. Un dispositivo sicuro grazie allo sblocco con FaceID.

-15% di sconto (- 90€) su Apple iPhone 11 (64GB) – verde

10. Apple PC Portatile MacBook Air 2020

Con il Pc Portatile MacBook Air 2020 è possibile lavorare, giocare o navigare su internet senza interruzioni ovunque voi siate, grazie al display Retina da 13,3″ e alla batteria a lunga durata. Gli 8GB di memoria unificata, inoltre, rendono il sistema più fluido e reattivo. Compatibile con tutti i dispositivi Apple, funziona anche con le app di Microsoft 365 e Google Drive senza intoppi.

-10% di sconto (- 2oo €) su Apple PC Portatile MacBook Air 2020