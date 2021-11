La guida completa al Black Friday 2021 in Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday è l'appuntamento con lo shopping che dà inizio alla stagione degli sconti natalizi e quest'anno la data da segnare sull'agenda è il 26 novembre. Grazie al venerdì nero, che negli USA si "celebra" il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, si potrà accedere a una serie di sconti e promozioni convenienti non solo online ma anche nei negozi fisici. A questo evento si fa seguire, solitamente il lunedì successivo, il Cyber Monday, che riguarda le offerte sul mondo dell'elettronica.

Secondo uno studio del PwC, inoltre, oltre l'85% degli italiani sarà interessato agli acquisti per il Black Friday con uno scontrino medio di circa 235 euro. Il settore che farà da traino allo shopping per il venerdì nero, inoltre, sarà sicuramente quello dell'elettronica e del mondo tech.

Ecco allora tutte le informazioni utili per acquistare in maniera sicura i migliori prodotti in offerta durante il Black Friday su piattaforme come Amazon, Unieuro, Expert, eBay, Mediaworld, Trony e tantissime altre ancora, come Zara o H&M per quanto riguarda l'abbigliamento.

Cosa vuol dire Black Friday e qual è l'origine dell'evento?

Il significato di Black Friday è venerdì nero ma la vera origine dell'evento non è per niente semplice da rintracciare. Se con Black Friday si fa riferimento al venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, pare che la storia inizi nel 1924 quando la catena di negozi Macy's organizza una parata il giorno successivo al Thanksgiving day per dare inizio alle festività natalizie e ai relativi acquisti.

Spesso, la storia dell'evento viene associata anche alla Guerra di Secessione e, nello specifico, a un giorno nel quale gli schiavi neri si svendevano. Secondo altri, invece, l'origine del termine sarebbe da associare al traffico congestionato il giorno dopo il Thanksgiving a Philadelphia, oppure ai libri contabili dei commercianti dove in nero venivano segnate le entrate e in rosso le perdite. Ma nessuna di queste ipotesi pare abbia una vera base storica accertata.

Qual è la data del Black Friday 2021 in Italia?

Quest'anno il Black Friday inizia il 26 novembre e avrà una durata di ventiquattr'ore. Il venerdì nero, infatti, riguarda un solo giorno di sconti, offerte e promozioni da non perdere ma esistono negozi che protraggono gli sconti per tutta la settimana successiva. Altri, invece, le fanno iniziare il lunedì per farle proseguire fino al venerdì canonico del Black Friday.

Ciò che è certo è che allo scattare della mezzanotte del 26 novembre sarà possibile iniziare lo shopping sulla maggior parte dei negozi online e market-place famosi, a cominciare proprio da Amazon che quest'anno ha attivato anche il Black Friday in anticipo con sconti fino al 40%.

Cosa comprare per il Black Friday e dove trovare gli sconti

Per accaparrarsi i migliori articoli in offerta per il Black Friday è bene tenere a mente innanzitutto cosa comprare, ciò di cui si necessita o i regali da anticiparsi per il periodo natalizio, e successivamente anche una lista dei negozi che aderiscono all'iniziativa. Non solo market-place o e-commerce online ma anche negozi fisici: vediamo cosa acquistare e dove per il venerdì nero 2021.

Abbigliamento e accessori

Il settore maggiormente interessato per il Black Friday è sicuramente quello che riguarda l'abbigliamento e gli accessori. Per prepararsi ai regali di Natale o per accaparrarsi articoli interessanti in vista dei mesi invernali, come sciarpe, cappelli, cappotti, ma anche scarpe, stivali, borse ecc., tutti i fashion addicted avranno a disposizione tantissimi brand a cui fare riferimento, da H&M a Zara, passando per Stradivarius, Bershka, Pandora per gli accessori e tantissimi altri ancora.

Dove: nei negozi fisici ma anche online sui siti ufficiali dei brand interessati oppure nella categoria moda di Amazon, nella sezione abbigliamento eBay o su Zalando.

Elettronica

Altro settore di interesse quando si parla di sconti è quello dell'elettronica: smartphone, tablet, PC di ultima generazione ma anche console e videogiochi, smart TV e dispositivi per lo streaming, fotocamere digitali, GPS, accessori auto ecc. Per l'occasione brand del calibro di Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, ma anche HP, Sony, LG e tantissimi altri, proporranno sconti imperdibili.

Dove: oltre ai negozi fisici, sarà possibile acquistare anche online nella categoria dedicata ai prodotti di elettronica su Amazon o sulla pagina eBay contenente tutti gli articoli tecnologici, ma anche su Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert o Trony.

Casa e giardino

Anche tutto ciò che riguarda la casa e il giardino, a cominciare dai grandi elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici, lavasciuga o frigoriferi, potranno raggiungere percentuali di sconto davvero vantaggiose. Per non parlare degli arredi e dei complementi d'arredo ma anche tutta una serie di accessori utili nella quotidianità, dai ferri da stiro ai forni a microonde, per passare a bilance digitali o robot da cucina.

Dove: oltre alla sezione dedicata di Amazon o Casa e Giardino su eBay, sarà possibile anche recarsi in negozi dedicati, a partire da Ikea, Maison du Monde, Mondo Convenienza per gli arredi e i negozi dedicati all'elettronica per quanto riguarda i grandi elettrodomestici.

Libri e musica

Per gli appassionati della lettura o gli amanti della musica, sarà possibile usufruire del Black Friday e degli sconti annessi per acquistare i migliori libri, fumetti, CD o vinili del momento.

Dove: oltre ai negozi musicali fisici o alle librerie, potrà essere interessante consultare il catalogo dei libri disponibili su Amazon oppure la sezione divertimento e hobby di eBay dove trovare libri, riviste, fumetti, CD, DVD e tanto altro.

Articoli e regali natalizi

Per il Black Friday si potranno acquistare anche articoli e accessori in vista del periodo natalizio: non solo regali in anticipo ma anche addobbi, luci e decorazioni per prepararsi al Natale 2021.

Dove: per chi non ha intenzione di recarsi nei negozi fisici, si potrà accedere facilmente agli sconti dalla pagina dedicata di Amazon e da quella natalizia di eBay.

Ovviamente le offerte disponibili non si fermeranno a questi settori ma riguarderanno anche la cura della persona e della casa, hobby, sport o fai da te.

Come prepararsi al Black Friday 2021: i consigli per uno shopping sicuro

Per prepararsi in anticipo allo shopping sfrenato del Black Friday 2021, abbiamo pensato a un elenco di consigli che potrà risultare utile non solo per acquistare online in tutta sicurezza ma anche per riuscire a conquistarsi proprio quel prodotto che puntiamo da tempo.

Innanzitutto sarà opportuno iscriversi alle newsletter dei brand preferiti per conoscere in anteprima tutte le offerte e le promozioni in arrivo.

dei brand preferiti per conoscere in anteprima tutte le offerte e le promozioni in arrivo. In secondo luogo potrà essere utile salvare un determinato prodotto tra i preferiti o inserirlo già nel carrello in modo che sia a disposizione non appena iniziano gli sconti.

Per un acquisto consapevole, inoltre, e per evitare truffe, si potrà fare riferimento alla piattaforma CamelCamelCamel o Keepa , per valutare le oscillazioni di prezzo su un determinato prodotto e verificare la percentuale di sconto reale.

o , per valutare le oscillazioni di prezzo su un determinato prodotto e verificare la percentuale di sconto reale. In ultima battuta è necessario fare riferimento sempre a rivenditori ufficiali e affidabili, mantenendo una copia o una ricevuta dell'ordine effettuato e preferire metodi di pagamento come Paypal o carte prepagate, anziché bonifici o carte di credito.