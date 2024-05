Le migliori stampanti portatili del 2024 da utilizzare ovunque

video suggerito

La nostra top 7

Una stampante portatile è un dispositivo elettronico perfetto per viaggiatori, liberi professionisti e studenti, perché offre la possibilità di avere sempre a disposizione documenti importanti o di stampare foto al momento, per immortalare i nostri momenti più belli senza che poi rimangano solo nel telefono o nella macchina fotografica.

Scegliere qual è la migliore da comprare non è semplice, perché basta un click online per rendersi conto che i modelli da confrontare sono veramente numerosi. Proveremo ad aiutarvi non solo raccogliendo i modelli top del momento, ma anche individuando le caratteristiche che non possono mancare se si vuole avere un modello di alto livello. Con il modello giusto tra le mani, sarà semplicissimo stampare collegando la stampante direttamente al vostro smartphone e al vostro tablet.

Epson Workforce Wf-110W

La migliore inkjet

Consigliata a chi cerca una stampante portatile: compatibile con Android; leggera; con batteria integrata

Risoluzione: 5760 x 1440 dpi

Velocità: 7 ppm in bianco/nero e di 4 ppm a colori

Dimensioni: 30,9 x 15,4 x 6,1 cm

Peso: 1,6 chili

Pro: grazie all'applicazione associata, la connessione tra smartphone o tablet e stampante sarà immediata

Contro: si sviluppa in lunghezza, ma è comunque molto leggera

Una stampante inkjet è perfetta soprattutto per le stampe a colori. Tra le migliori di questo tipo in versione portatile c'è la Epson Workforce Wf-110W, una delle più recensite su Amazon. Riesce a stampare circa 7 pagine al minuto. La batteria integrata permette di stampare fino a 50 pagine continuative, ma aggiungendo quella esterna si può arrivare a oltre 400 pagine; per poterle ricaricare entrambe sarà sufficiente collegarle il cavo usb in dotazione: saranno al massimo della carica in pochi minuti.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

La migliore termica

Consigliata a chi cerca una stampante portatile: piccola; di design; con funzione AR

Risoluzione: 313 x 400 dpi

Velocità: 45 ppm

Dimensioni: ‎3 x 9 x 12 cm

Peso: 259 grammi

Pro: questa stampante è compatibile sia con iOS che con Android, quindi potrete utilizzarla davvero in qualsiasi situazione

Contro: si tratta di un modello pensato soprattutto per chi vuole stampare foto appena fatte, per evitare che rimangano ricordi dimenticati sullo smartphone

Se, invece, volete stampare solo fotografie, allora vi consigliamo di propendere per una stampante termica, perfetta per la stampa su carta fotografica; è il caso, per esempio, della Xiaomi Mi Portable Photo Printer, piccola e venduta con un buon rapporto qualità/prezzo. Grazie alla tecnologia AR presente sull'applicazione dedicata, le foto stampate potranno essere corredate da musica e video, inquadrando il QR code. La batteria assicura un funzionamento continuativo di circa 20 ore.

Kodak Mini 2 Retro 4PASS

La più compatta

Consigliata a chi cerca una stampante portatile: con carta fotografica compresa nella confezione; compatta; con batterie integrate

Risoluzione: 291 dpi

Velocità: 1 ppm

Dimensioni: ‎7,6 x 12,7 x 2,5 cm

Peso: 600 gr

Pro: come tutti i prodotti Kodak, anche questa stampante è top di gamma ed è perfetta per piccole foto con cui decorare casa

Contro: questa stampante è pensata per la stampa fotografica, non per la stampa di documenti

Una stampante portatile deve essere non solo prestante, ma anche di piccole dimensioni, per poter essere trasportata senza creare disagio. Per questo, la Kodak Mini 2 Retro 4PASS è tra le più acquistate e ricercate per stampare foto ovunque ci si trovi. Questo dispositivo ha dalla sua la presenza di batterie e carta fotografica incluse nella confezione. Inoltre, grazie all'app dedicata, le foto potranno essere ritoccate prima di essere stampate. E a proposito della stampa, avviene attraverso un processo di laminazione che fa sì che la stampa rimanga intatta nel tempo.

Kodak Dock Plus PD460

La migliore per foto 10 x 15

Consigliata a chi cerca una stampante portatile: smart; intuitiva; per foto

Risoluzione: 291 dpi

Velocità: 1 ppm

Dimensioni: ‎‎15 x 10 x 10 cm

Peso: 760 gr

Pro: si ricarica tramite usb, quindi non sarete legati all'acquisto di batterie che possono scaricarsi all'improvviso

Contro: trattandosi di stampa fotografica, bisogna tenere conto del fatto che la cartuccia si consumerà più velocemente di come succederebbe con la stampa di documenti

A proposito di stampanti portatili pensate per le foto, vi segnaliamo anche la Kodak Dock Plus PD460, un modello che ameranno coloro che vogliono stampare in formato A6, che è quello tipico delle istantanee. Nella confezione sono inclusi anche 10 fogli per la stampa; è compatibile sia con Android che con iOS e può essere collegata a smartphone e tablet semplicemente sfruttando la connessione bluetooth o, in alternativa, il cavo usb in dotazione. Lo stesso cavo può essere utilizzato per ricaricare la stampante.

Brother PJ-722

La migliore per stampare in formato A4

Consigliata a chi cerca una stampante portatile: per file e documenti; a stampa termica; da utilizzare anche mentre si è in movimento

Risoluzione: 300 x 300 dpi

Velocità: 8 ppm

Dimensioni: ‎26 x 6 x 3 cm

Peso: 610 gr

Pro: questa stampante è pensata per funzionare anche se non poggiata su una superficie piana

Contro: a livello economico, si tratta di una stampante di fascia alta, il cui prezzo dipende dal marchio e dalla tecnologia con cui è realizzata

Se quello che vi serve è una stampante per file e documenti e non per foto, allora un modello come Brother PJ-722 fa al caso vostro. Si sviluppa in lunghezza, ma è leggera e facile da trasportare. Potete utilizzarla anche mentre siete su un autobus o su un altro mezzo in movimento. Funziona tramite batterie e si collega ai dispositivi da cui stampare tramite cavo usb. Trattandosi di un modello a stampa termica, non avrà bisogno di inchiostro, quindi il prezzo iniziale viene poi abbattuto successivamente.

Phomemo M832

Il modello apprezzato dai professionisti

Consigliata a chi cerca una stampante portatile: di fascia media; per stampe in bianco e nero; compatibile con diversi sistemi operativi

Risoluzione: 300 dpi

Velocità: 5 ppm

Dimensioni: 8 x 4 x 26,5 cm‎

Peso: 992 gr

Pro: grazie all'alta risoluzione, è possibile avere tabelle e grafici nitidi, da sfruttare anche durante una riunione importante

Contro: pratica e semplice, questa stampante è adatta ai liberi professionisti, più che ai fotografi amatoriali

Un libero professionista può aver bisogno di una stampante portatile per stampare documenti dell'ultimo minuto prima di una riunione o di un incontro con un cliente. Non avrà bisogno di un modello che stampi su carta fotografica, ma di uno che rimandi immagini nitide in modo veloce. Per questo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Phomemo M832, leggera, compatta e venduta con un ottimo rapporto qualità/prezzo, in linea con altri modelli che stampano esclusivamente in bianco e nero.

Canon Selphy Square QX10

La più economica

Consigliata a chi cerca una stampante portatile: a sublimazione; con batteria integrata; impermeabile

Risoluzione: 287 x 287 dpi

Velocità: 43 ppm

Dimensioni: ‎30 x 30 x 30 cm

Peso: 160 gr

Pro: si tratta di un ottimo prodotto, venduto ad un prezzo accessibile

Contro: tutti coloro che lo hanno utilizzato si dicono soddisfatti, nessuno ha esposto lamentele

Se non avete un grande budget a disposizione, non disperate: potrete comunque acquistare un dispositivo dalle buone prestazioni anche scegliendo tra quelli di fascia bassa. Per esempio, è il caso della Canon Selphy Square QX10, compatibile con la carta fotografica e ideale per immortalare momenti e farne subito delle istantanee da appendere in casa. Grazie alla connessione bluetooth può essere collegato ad altri device in pochi secondi, poi, una volta scarico, basta collegarlo al pc tramite cavo usb, per ricaricarlo.

Come scegliere una stampante portatile

Come si sceglie una stampante portatile? Proviamo ad individuare le caratteristiche di cui tenere conto insieme.

Inkjet o termica?

La prima distinzione da fare è quella tra un modello inkjet e un modello termico.

Le stampanti inkjet presuppongono l'utilizzo di cartucce, mentre nelle stampanti termiche l'immagine viene impressa sulla carta tramite sublimazione. Le prime, rispetto alle secondo, tendono ad essere più pesanti e ingombranti, sebbene più precise nella stampa a colori e non fotografica. Le seconde, invece, sono perfette per chi deve stampare documenti in bianco e nero o su carta fotografica, oltre ad essere leggermente più leggere.

Quanto costa una stampante portatile?

Il costo di una stampante portatile dipende da diversi fattori: la velocità di stampa, la compattezza del modello, il suo design e le tecnologie di cui si avvale. In media, questi dispositivi hanno un prezzo che va dai 50 euro a circa 300 euro.

Risoluzione

Ovviamente, la qualità di stampa di una stampante portatile non è la stessa che può garantire una fissa, ma questo non significa che non si possano ottenere buoni risultati. Solitamente, i modelli di fascia alta raggiungono circa 5.800 x 1.440 DPI, una risoluzione che si adatta bene anche delle foto.

Velocità di stampa

Anche la velocità di stampa è leggermente inferiore a quella di un modello fisso, ma non per questo deludente: infatti, una stampante portatile top di gamma riesce a produrre fino a 10 fogli in A4 o su carta fotografica al minuto.

Dimensioni e peso

Una stampante portatile deve per forza di cose essere leggera e piccola, altrimenti trasportarla diventerebbe difficoltoso. Ovviamente, per entrambi i parametri bisogna tenere conto della presenza del cassettino per alloggiare i fogli.

Per quanto riguarda il peso, non dovrebbe superare 1,5 chili, mentre la lunghezza è quasi sempre inferiore a 20 centimetri.

Connettività

Tutte le stampanti portatili sono dotate di connessione bluetooth e/o WiFi, in modo che siano facilmente collegabili ad uno smartphone o ad un tablet, i dispositivi più facili da avere con sé quando si è in giro. In alternativa, sono quasi certamente tutte dotate di cavo, per poterle utilizzare anche se la connessione che si sta sfruttando non è stabile.

Quali sono le marche principali da considerare?

Kodak e Canon sono da sempre i marchi migliori da considerare quando si tratta di stampe, fotografiche e non. Ma non solo: molto ben fatti sono anche gli apparecchi a marchio Epson, Xiaomi e Brother, tutti venduti con un buon rapporto qualità/prezzo e in grado di garantire prestazioni all'altezza delle aspettative e della scheda tecnica.

Dove comprare le migliori stampanti portatili

Dove si comprano le stampanti portatili? Se volete dare un'occhiata di persona, potete recarvi in uno dei punti vendita Mediaworld e Unieuro. In alternativa, potete dare un'occhiata al loro sito e confrontare il loro catalogo con quello presente nella sezione stampanti portatili di Amazon.

