Frigo combinato e frigo a doppia porta: differenze e quale scegliere Cosa è meglio acquistare tra un frigo combinato e un frigo a doppia porta? Quali sono le maggiori differenze tra i due modelli? Quali i vantaggi e gli svantaggi? Scopriamo le differenze e quale è meglio acquistare in base alle proprie esigenze.

Il frigorifero è sicuramente un elettrodomestico indispensabile, nelle nostre abitazioni. Quando si deve acquistare, quindi, bisogna tenere conto di tantissimi fattori, per scegliere il migliore in base alle nostre esigenze. Due modelli molto diffusi in commercio sono i frigoriferi combinati, che presentano il vano congelatore posto sotto il vano frigorifero, e i frigoriferi a doppia porta, dove invece il congelatore è posto in alto, sopra il vano frigorifero, e ha dimensioni più ridotte.

Quali sono le differenze principali tra questi due modelli? Quali i vantaggi e gli svantaggi di un possibile acquisto? Quale è meglio scegliere? Vediamolo insieme, esaminando entrambi i modelli, il loro funzionamento, vantaggi e svantaggi di un eventuale acquisto, e mettendoli a confronto tra loro.

Cos'è un frigorifero combinato, e come funziona?

Quando parliamo di frigorifero combinato, intendiamo un elettrodomestico che si compone di due vani: un vano frigorifero molto ampio, posto nella parte superiore, e un vano congelatore, di dimensioni più ridotte rispetto al vano frigorifero, posto nella parte inferiore. I due vani, ovviamente, hanno temperature differenti. Il nome combinato è dovuto proprio a questa caratteristica: frigorifero e congelatore sono combinati insieme all'interno di un unico elemento verticale, che ottimizza gli spazi. Questi frigoriferi possono essere venduti in modelli a incasso, quindi da installare all'interno di un mobile già presente nella propria cucina, o modelli a libera installazione, che possono essere posizionati in qualsiasi parte della cucina, purché siano vicino ad una presa di corrente.

Vantaggi e svantaggi di un frigorifero combinato

Uno dei vantaggi maggiori del frigorifero combinato è la sua comodità: il vano frigorifero si trova ad altezza uomo, rendendo quindi la sua apertura più semplice e facile. Quando dobbiamo riporre gli alimenti dopo la spesa, o prenderli per cucinare e mangiare, non c'è il bisogno di chinarci, e ciò comporta meno sforzi.

Uno svantaggio, in questo senso, è invece la posizione del congelatore, che trovandosi in basso, comporta uno sforzo maggiore quando vi si devono riporre alimenti o prenderli per cucinarli. I congelatori, però, presentano un vantaggio che ha a che fare con la loro capacità: sono, infatti, molto capienti.

Un secondo vantaggio del frigo combinato è, poi, la struttura interna del vano frigorifero: questo si compone di cassetti estraibili in cui riporre gli alimenti, solitamente divisi per tipologia. Ci sono, quindi, cassetti dedicati alla frutta, alla verdura, cassetti con una temperatura leggermente più bassa, vani per riporre bottiglie o vasetti di vetro. Ciò permette una forte personalizzazione degli spazi, anche perché i cassetti sono estraibili, quindi è molto semplice guadagnare in fatto di spazio e profondità.

Un terzo vantaggio è che i frigoriferi combinati sono disponibili in diversi volumi e misure: solitamente, i frigoriferi combinati hanno un volume interno di 350L, ma in commercio se ne trovano anche di più piccoli o di più grandi, in modo da adattarsi alle dimensioni e dello spazio a disposizione nella propria cucina.

Uno svantaggio del frigorifero combinato riguarda il consumo energetico: vista la presenza di due motori (ognuno dei quali alimenta uno dei due vani) che quindi portano a un maggiore consumo di energia. La presenza di due motori, però, porta anche un vantaggio: i frigoriferi combinati sono più efficienti nel loro funzionamento. Inoltre, offrono la possibilità di spegnere uno dei due motori, permettendo così di risparmiare energia.

Un ultimo svantaggio è quello che riguarda il prezzo: i frigoriferi combinati sono, normalmente, più costosi; ovviamente, però, il prezzo dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche tecniche offerte dal modello che si sceglie.

Un vantaggio molto importante, da tenere in considerazione in fase di acquisto, infine, è la presenza della tecnologia No Frost all'interno del proprio frigorifero: questa tecnologia impedisce che all'interno dei due vani (sia congelatore che frigo) si formino umidità e brina, e ciò non solo preserva gli alimenti, ma diminuisce anche il numero di volte in cui bisogna effettuare uno sbrinamento dell'elettrodomestico. Nei modelli più sofisticati, questa tecnologia è disponibile per entrambi i vani.

Cos'è un frigorifero a doppia porta, e come funziona?

Il frigorifero a doppia porta, a differenza dei modelli combinati, presenta una disposizione dei due vani invertita: il vano del congelatore è, infatti, posto in alto, sopra al vano frigorifero che si trova in basso. In questi modelli il vano congelatore è composto di due sezioni, divise da una griglia, che permette di conservare gli alimenti su due livelli. Anche questo frigorifero può essere ad incasso (da inserire all'interno di un mobile) o a libera installazione.

A differenza del frigo combinato, il frigo a doppia porta si compone di un solo motore che alimenta entrambe le celle: la temperatura si può regolare tramite il termostato (in alcuni modelli il termostato è doppio) che può essere situato all'interno o all'esterno dell'elettrodomestico.

Vantaggi e svantaggi del frigorifero a doppia porta

Un primo vantaggio è legato al congelatore, la sua posizione: trovandosi in alto, quando bisogna aprirlo per riporre o togliere degli alimenti dal suo interno, non c'è bisogno di fare sforzi o piegarsi. Al contrario, lo svantaggio in questo caso, riguarda il frigo, che trovandosi a un'altezza più bassa non è al livello degli occhi quindi per riporvi la spesa o per selezionare gli ingredienti che servono, è necessario piegarsi, e ciò comporta uno sforzo fisico più pronunciato.

Un altro vantaggio è la presenza di un unico motore che si occupa di alimentare entrambi i vani. Questo, però, rappresenta anche uno svantaggio: il frigo a doppia porta è, solitamente, meno efficiente dal punto di vista energetico, anche se gli ultimi modelli appartenenti a classi di energia più alte, permettono un notevole risparmio sulla bolletta.

Un altro vantaggio, non indifferente, riguarda il prezzo, che è più competitivo e più basso, rendendo l'acquisto di un frigo di questo tipo più accessibile a chi ha budget più bassi. Infine, un altro vantaggio riguarda una tecnologia propria del frigo a doppia porta: la tecnologia antigelo, che distribuisce l'aria fredda in maniera uniforme all'interno del vano frigorifero tramite dei ventilatori elettrici; ciò permette di prevenire la formazione di ghiaccio.

Le differenze tra frigo combinato e a doppia porta

Adesso che abbiamo visto funzionamento e vantaggi e svantaggi di ogni frigo combinato e frigo a doppia porta, è arrivato il momento di metterli a confronto l'uno con l'altro per vedere quali sono le maggiori differenze tra i due modelli.

Una prima differenza sostanziale riguarda la loro struttura: il frigo combinato presenta il vano frigo in alto e il vano congelatore in basso; il frigo a doppia porta è costruito in maniera opposta, con vano frigo in basso e vano congelatore in alto. Nei frigoriferi combinati, quindi, riporre gli alimenti nel congelatore porta più sforzo, mentre l'utilizzo del frigo è più semplice; nei frigoriferi a doppia porta, invece, avviene l'opposto, perché per utilizzare il frigorifero bisogna compiere più sforzi fisici.

Una seconda differenza riguarda la loro capacità: i frigoriferi combinati presentano vano frigo e vano congelatore con capacità quasi simili e un congelatore molto capiente, utile per chi congela molti alimenti; i frigoriferi a doppia porta, invece, hanno un vano frigorifero molto capiente, utile per le famiglie numerose che utilizzano alimenti più freschi, ma la capacità del congelatore è sacrificata, perché lo spazio a disposizione è minore.

Una terza differenza riguarda, invece, la loro efficienza energetica: nel frigorifero combinato sono presenti due motori diversi, ognuno per un vano; il frigorifero a doppia porta, invece, ne ha uno solo per entrambi i vani. Questo rende il modello combinato più efficiente, con un consumo energetico ridotto. Va detto, però, che in base alla classe di appartenenza energetica, entrambi i modelli possono permettere un risparmio sulla bolletta.

Una quarta, e ultima, differenza, ha a che fare con il prezzo: i frigoriferi combinati sono solitamente molto più costosi rispetto ai modelli a doppia porta, anche se il prezzo finale dipende comunque dalle dimensioni e dalle tecnologie offerte dal modello che si sceglie. In linea di massima, comunque, i frigoriferi combinati sono meno accessibili a chi ha un budget più ridotto.

Quale modello scegliere? I nostri consigli

Quando si deve compiere una scelta riguardo all'acquisto, quindi, non c'è una soluzione giusta, ma piuttosto, bisogna valutare le proprie esigenze, lo spazio a disposizione in casa, il tipo di alimentazione che seguiamo (più prodotti congelati o più alimenti freschi), l'usabilità del frigo, i consumi energetici e il budget a disposizione. In base a quanto abbiamo trattato prima, comunque, abbiamo selezionato tre modelli di frigorifero combinato che possono fare al caso vostro.

1. Whirlpool No Frost W7X 83A OX – Frigorifero combinato

Il primo modello che vi consigliamo è un frigorifero combinato a libera installazione della Whirlpool, modello No Frost W7X 83A OX, realizzato in acciaio inossidabile con protezione anti-impronte. Il frigorifero è dotato di tecnologia No Frost, che riduce la formazione di ghiaccio nel congelatore, riducendo i livelli di umidità. Si tratta di un modello alto e capiente, adatto per una grande famiglia, con ripiani robusti realizzati in vetro. L'interno del frigo, grazie alle soluzioni di Space Management, permette di sistemare gli alimenti in modo intelligente in base alle proprie esigenze, per avere gli ingredienti più utilizzati sempre a portata di mano.

In più, con la tecnologia 6° SENSO, i livelli di temperatura sono monitorabili ogni volta che il frigo viene aperto o che si verifica uno sbalzo di temperatura, che viene riportata al suo livello ottimale per conservare gli alimenti in maniera ottimale. Infine, il frigorifero è dotato di una tecnologia Zen Inverter, che lo rende silenzioso e discreto.

2. Whirlpool WHR 18 TD – Frigorifero combinato da incasso

Il secondo modello è un frigorifero combinato da incasso Whirlpool, modello WHR 18 TD, di colore bianco, con ripiani in vetro molto robusti. Il frigorifero ha un flusso d'aria regolare e uniforme al suo interno, con una ventilazione potenziata, e anche dei ripiani porta-bottiglie per la conservazione delle bevande.

Anche questo frigorifero contiene soluzioni di Space Management per una conservazione degli alimenti intelligente e adattabile alle nostre esigenze, per sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. Dotato di tecnologia No Frost, il frigorifero previene la formazione di brina e di ghiaccio, riducendo la necessità di sbrinare l'elettrodomestico. La tecnologia 6° SENSO rileva automaticamente la temperatura, mantenendola costante anche quando il frigo viene aperto, per conservare gli alimenti in maniera ottimale e risparmiare energia. Infine, il frigorifero è dotato di un Multi Fresh Box, un cassetto personalizzabile con 3 temperature tra cui scegliere, perfetto per mantenere la freschezza dei cibi più delicati, come pesce, formaggi, carne, frutta e verdura.

3. Whirlpool No Frost WB70E 973 X – Frigorifero combinato

Il terzo modello è un frigorifero combinato a libera installazione di Whirlpool, modello No Frost WB70E 973 X, realizzato in acciaio inossidabile con protezione anti-impronte. Anche questo modello gode di Space Management per conservare gli alimenti in maniera più conforme alle proprie esigenze, sfruttando tutto lo spazio a disposizione all'interno del vano frigorifero. La tecnologia No Frost, prevenendo la formazione di brina e ghiaccio, rende meno frequente la necessità e la fatica di sbrinare il frigorifero e il freezer.

La tecnologia 6° SENSO mantiene la temperatura interna costante, per risparmiare energia e conservare gli alimenti in modo ottimale, evitandone il deterioramento. Infine, il frigo è silenzioso e discreto, grazie alla tecnologia Zen Inverter.

4. Whirlpool No Frost WT70E 952 X – Frigorifero doppia porta

Il quarto, e ultimo, modello che vi consigliamo è un frigorifero a libera installazione a doppia porta Whirlpool, modello No Frost WT70E 952 X, realizzato in acciaio inossidabile, con protezione anti-impronte e dotato della funzione di Space Management per sfruttare al meglio lo spazio all'interno del frigo, e conservare gli alimenti in modo da renderli facilmente accessibili in base alle nostre necessità.

Dotato anch'esso della tecnologia Total No Frost, il frigo previene la formazione di brina sia nel vano frigorifero sia nel vano congelatore. La tecnologia 6° SENSO mantiene la temperatura all'interno di frigo e congelatore sempre costante, anche quando i due vani vengono aperti. Il frigo, infine, è molto silenzioso grazie al compressore Zen Inverter.

