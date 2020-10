Dopo aver fatto registrare numeri da record al lancio, FIFA 21 torna a far parlare di sé. In occasione del Prime Day 2020 infatti il noto gioco di EA Sports è presente su Amazon con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di lancio.

Ricordiamo infatti che il gioco al lancio, quindi senza alcuna offerta, presentava un prezzo di listino pari a €69,99 nella cosiddetta Standard Edition mentre, grazie agli sconti del Prime Day, è acquistabile a €49,99, ovvero il prezzo più basso di sempre dalla data di uscita ufficiale lo scorso 9 ottobre.

Prime Day 2020: FIFA 21 scontato del 30%

Scovare offerte interessanti nel corso di questo Amazon Prime Day 2020 non è certo semplice ma, fortunatamente, ce ne sono alcune che saltano decisamente all'occhio. A soli 4 giorni dall'uscita ufficiale della Standard Edition, lo scorso 9 ottobre, FIFA 21 è disponibile a €49,99 un prezzo davvero incredibile se si pensa al fatto che il gioco sia uscito davvero da pochissimo.

Ricordiamo che l'offerta è valida solo per la versione di FIFA 21 per PS4 e non per quella riguardante l'Xbox One la quale resta al prezzo standard. Il gioco di EA Sport ha apportato numerose novità rispetto alla versione precedente. In particolare segnaliamo:

Una modalità carriera più divertente: dopo la disastrosa modalità carriera del suo predecessore, FIFA 21 mette il punto esclamativo rendendo il tutto molto più divertente. Dai trasferimenti più realistici fino all'inserimento dei giovani in rosa e alla cura degli stadi, quest'anno la sfida è assicurata.

dopo la disastrosa modalità carriera del suo predecessore, FIFA 21 mette il punto esclamativo rendendo il tutto molto più divertente. Dai trasferimenti più realistici fino all'inserimento dei giovani in rosa e alla cura degli stadi, quest'anno la sfida è assicurata. Nuove Icone: avete sempre desiderato vedere Francesco Totti tra le icone di FIFA 21? Bene quest'anno sarà disponibile insieme a David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn e tanti altri.

avete sempre desiderato vedere Francesco Totti tra le icone di FIFA 21? Bene quest'anno sarà disponibile insieme a David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn e tanti altri. Modalità Volta migliorata: l'anno scorso la modalità Volta è stata un vero e proprio flop e proprio per questo il team di EA Sports ha pensato di migliorarla significativamente inserendo una storia tutta nuova, nuove colonne sonore e nuove skills.

Oltre a questi interessanti miglioramenti è naturalmente disponibile la modalità FUT, ormai da anni il cavallo di battaglia dei diversi FIFA.

L'offerta per FIFA 21 è disponibile solo per quanto riguarda la Standard Edition ma è possibile comunque acquistare le altre versioni del gioco su Amazon al prezzo migliore.